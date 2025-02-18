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Alex040
Флагманы Samsung Galaxy Fold 7 и Flip 7 станут тоньше и получат увеличенные дисплеи
Перечень нововведений будущих Fold и Flip может заметно превзойти прошлогодние модели.

Galaxy Fold 6. Фото: Digital Trends.

После анонса серии Galaxy S25 следующая большая презентация Samsung должна пройти летом, а главными её героями станут флагманские складные смартфоны Galaxy Fold 7 и Flip 7.

За последние дни в сеть утекли новые подробности об обеих новинках. Так, для Galaxy Fold 7 стала известна приблизительная толщина. По данным авторитетного корейского издания ETNews, она составит менее 10 мм. Точные данные журналисты ожидают получить в течение этого месяца.

Напомним, самое первое поколение Fold, вышедшее в 2019, имело толщину 15,5 мм. В свою очередь, в актуальной модели Fold 6 этот параметр достигает 12,1 мм. Иными словами, в Fold 7 Samsung намерена добиться прогресса почти сопоставимого с тем, что произошёл за предыдущие 5 лет.

Причём батарея якобы уменьшена не будет, а, скорее наоборот, может получить прирост ёмкости. Главными же техническими шагами к уменьшению толщины станут новая конструкция шарнира, а также отказ от дигитайзера (нужен для стилусов) внутри смартфона. Последнее позволит сэкономить около 0,6 мм, но при этом без поддержки стилуса гаджет все равно не останется. По предыдущим сообщениям инсайдеров мы знаем, что Samsung здесь готовит какую-то альтернативу.

В свою очередь, издание IT Home подтверждает ходившие ранее в сети слухи о заметно более крупном экране Fold 7 на фоне предшественника. Девайс получит внутренний дисплей с диагональю около 8’’ вместо прежних 7,6’’. Внешний дисплей может вырасти с 6,3 до 6,5’’. Ещё гаджету приписывают флагманский процессор Snapdragon 8 Elite, поддержку Wi-Fi 7, а также большое обновление основной и вспомогательных камер.

При толщине 12,1 мм Galaxy Fold 6 заметно толще китайских конкурентов, лучшие из которых ещё с прошлого года имеют корпус 9,2 мм. Фото: GSMArena.

Наконец, инсайдер Ice Universe считает, что к концу года Samsung также выпустит второе поколение Fold Special Edition. Напомним, первый такой девайс стартовал осенью 2024 и продавался исключительно в Южной Корее и Китае. Он существенно превосходил Fold 6 по ряду параметров. Его толщина при внутреннем дисплее 8’’ составляла 10,6 мм. Инсайдер предполагает (или даже утверждает), что второе поколение «похудеет» до 8,x мм. Будет ли новинка вновь эксклюзивом двух стран – неизвестно.

Новая информация также доступна и о вертикальной раскладушке Samsung – Galaxy Flip 7. Издание Gizmochina, ссылаясь на китайского инсайдера в сети Weibo, сообщает, что эта модель также получит новый шарнир. Он поможет устройству стать существенно тоньше и заметно уменьшит видимость складки в месте сгиба экрана. Напомним, актуальная модель Flip 6 имеет толщину 14,9 мм против 15,1 мм у предшественника.

Конкретных цифр по толщине новой модели источники не раскрывают, зато называют ряд других подробностей. Так, новый шарнир вдобавок будет прочнее. Ещё новинка получит заметно увеличенную испарительную камеру, что позволит процессору дольше держать максимальную производительность под нагрузкой.

Складка экрана в актуальной модели Galaxy Flip 6. Фото: GSMArena.

Также гаджету обещают уменьшенные рамки вокруг дисплея и новое защитное стекло. Скорость зарядки должна стать выше, хотя формально её мощность останется на текущем значении в 25 ватт.

Напомним, главным предыдущим слухом относительно Flip 7, который уже циркулировал в сети ранее, являлся увеличенный внешний экран. Якобы он избавится от нынешней причудливой формы и увеличится, начав занимать всю лицевую поверхность гаджета. Нечто подобное, к слову, уже можно увидеть в Honor Magic V Flip, Xiaomi Mix Flip и флагманах Motorola.

Из противоречивых новостей: новинке приписывают вместо Snapdragon 8 Elite новейший чип Exynos 2500, который так и не появился во флагманах Galaxy S25. Также сообщается, что помимо Flip 7 Samsung намерена представить удешевлённую версию Flip SE (или FE), слухи о которой ходят уже давно. Якобы девайс и правда выйдет этим летом, однако слишком большого уменьшения цены ждать не стоит.

#samsung #складные смартфоны #galaxy fold #galaxy flip
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