Главный камерофон Xiaomi предложит конфигурацию камер 50+200+50+50 Мп, существенно обновив телевики для ближнего и дальнего зума.

Портал GSMArena со ссылкой на инсайдера That Kartikey опубликовал новое фото грядущего флагмана Xiaomi 15 Ultra, официальный анонс которого должен состояться до конца февраля:

Xiaomi 15 Ultra.



На первый взгляд, утекшее в сеть фото даёт не слишком много информации о будущей новинке. Так, мы вновь видим классический дизайн с массивной «шайбой» сверху. Однако если внимательнее присмотреться к содержимому блока камер, становится заметно, насколько сильно различаются по размерам все камеры гаджета.

Напомним, актуальная модель Xiaomi 14 Ultra имеет один предельно возможный сегодня для мобильных устройств сенсор размером 1’’ и три весьма скромных матрицы 1/2.5’’. Крупный сенсор используется для главной камеры, а маленькие – для трёх вспомогательных.

В Xiaomi 15 Ultra конфигурация датчиков явно сильно изменилась. Более того, утекшее фото подтверждает подлинность попавшего в сеть ещё в ноябре прошлого года рентген-снимка будущего флагмана Xiaomi:

Xiaomi 15 Ultra.



Благодаря этому изображению, а также сообщениям инсайдеров становится понятно, что в следующем поколении на маленьком сенсоре у Xiaomi останется только одна камера – сверхширокоугольная. Главный модуль сохранит свой размер 1’’, а две камеры телефото будут новыми и заметно более крупными.

Про первый телевик конкретной информации нет, но, судя по фото, можно предположить, что его размер составит около 1/2’’. Речь идёт о камере в центре, она будет предназначена для портретной съёмки и ближнего зума.

В свою очередь, со второй камерой телефото, которая расположится вверху в прямоугольном перископе, помогают разобраться инсайдеры. По их данным, этот датчик сделает огромный шаг вперед, увеличившись с 1/2.5’’ до 1/1.4’’. Разрешение вырастет с 50 до 200 Мп. Иными словами, Xiaomi 15 Ultra теперь будет предлагать конфигурацию 50+200+50+50 Мп.

Данный модуль предназначен для дальнего зума. Аналогичная матрица с разрешением 200 Мп сейчас уже есть в наиболее продвинутых смартфонах Honor и Vivo. Однако там она имеет фокусное расстояние около 70 и 85 мм соответственно. Флагману Xiaomi приписывают аналогичный показатель на уровне 100 мм. С учётом такой цифры, а также сверхразрешения, можно предположить, что по дальности зума девайс будет очень силён.

Актуальная модель Xiaomi 14 Ultra.



К слову, изменения в камерах – далеко не единственные отличия Xiaomi 15 Ultra от предшественника. Девайсу приписывают новый флагманский чип Snapdragon 8 Elite, который имеет сразу два особо мощных ядра CPU вместо одного, а в тестах опережает предыдущий флагман Qualcomm на 35-40%.

Также Xiaomi 15 Ultra, согласно уже имеющимся в сети слухам, может получить тандемный OLED-дисплей и ультразвуковой сканер отпечатков вместо оптического. Тандемный OLED существенно более долговечен, обеспечивает более высокую яркость и энергоэффективность на фоне обычных OLED-экранов. В свою очередь, ультразвуковой сканер отпечатков примечателен тем, что не боится грязных или мокрых пальцев.

Наконец, грядущему флагману Xiaomi приписывают поддержку eSIM, чего не было в предшественнике, и новую кремний-углеродную батарею ёмкостью 6000 мАч. Последняя не только на 1000 мАч больше батареи из Xiaomi 14 Ultra, но и более устойчива к отрицательным температурам, при которых обычные аккумуляторы могут разряжаться буквально на глазах.

Заметим, что Xiaomi 15 Ultra станет первым из пятёрки главных китайских камерофонов 2025 года и увидит свет уже в феврале. После него свои Ultra-флагманы покажут Oppo, Vivo, Honor и Huawei. Во всех случаях лейтмотивом также должны стать обновлённые камеры.