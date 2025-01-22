В феврале китайские бренды представят весьма продвинутые модели, включая горизонтальные и вертикальные раскладушки.

Уже скоро в Китае начнутся длительные новогодние праздники, а это значит, что анонсов новых гаджетов некоторое время не будет.

Однако, по информации инсайдера Digital Chat Station, большого перерыва всё же не случится, и уже вскоре после праздников крупнейшие китайские производители начнут новую серию анонсов.

По данным источника, на февраль точно намечены минимум три яркие новинки: ультимативный флагман Xiaomi 15 Ultra, мощный субфлагман Realme Neo 7 SE и рекордно тонкий складной флагман Oppo Find N5.

Не стопроцентный, но высокий шанс выйти в феврале также имеют ещё два устройства. Первое – это некое решение среднего ценового уровня, но, к удивлению, оснащенное флагманским процессором Snapdragon 8 Elite. Второй гаджет – это премиальная вертикальная раскладушка Pocket 3 от Huawei.

В оставленном сообщении Digital Chat Station не вдавался в подробности о новинках, однако он и другие инсайдеры делали это ранее.

Xiaomi 15 Ultra может получить весьма необычное расположение камер.



Так, Xiaomi 15 Ultra приписывают процессор Snapdragon 8 Elite и вновь четыре тыльных камеры, одной из которых теперь будет новый телевик с разрешением 200 Мп. Портретный телевик для ближнего зума также может быть существенно обновлён. Ещё гаджет может получить тандемный OLED-экран и ультразвуковой сканер отпечатков. Ёмкость аккумулятора устройства вырастет до 6000 мАч, будет добавлена поддержка eSIM.

В свою очередь, Realme Neo 7 SE приписывают новейший процессор Dimensity 8400. Данный чип в тестах производительности выдаёт цифры, сравнимые с флагманами прошлых лет. Также смартфону от Realme инсайдеры обещают «изюминку» в виде мощной кремний-углеродной батареи ёмкостью 7000 мАч. Экран гаджета, в отличие от предшественника, может стать плоским вместо изогнутого.

Oppo Find N5 станет первым смартфоном на рынке с актуальным флагманским чипом Snapdragon 8 Elite. И хотя использоваться будет представленная недавно его урезанная версия, цифры производительности все равно будут очень высокими.

Другие особенности Find N5 – рекордная для складных устройств толщина (менее 9.2 мм) и батарея. Рекордов удалось достичь благодаря новому шарниру из титанового сплава и кремний-углеродному аккумулятору. В отличие от предшественника, гаджет также получит полноценную защиту от воды. Oppo Find N5 выйдет в Китае в феврале, а на глобальный рынок может попасть чуть позже уже в качестве OnePlus Open 2.

Толщина Find N5 в разложенном состоянии на фоне iPhone 16 Pro Max.

Про смартфон среднего уровня с флагманским чипом инсайдер сегодня не проронил ни слова, но из его недавних публикаций можно сделать предположение, что данную новинку выпустит Honor.

Наконец, Pocket 3 от Huawei – это вертикальная раскладушка, аналог Galaxy Z Flip от Samsung. Известно о девайсе пока лишь то, что это будет флагманское устройство, но с упором на компактность. Если предшественник располагал дисплеем 6,94’’, то у новинки он будет заметно меньше. Толщина и вес гаджета также существенно уменьшатся.

Заметим, что перечень грядущих смартфонов от инсайдера наверняка не был полным, и в феврале выйдет ещё больше новинок. В свою очередь, в начале марта состоится конференция Mobile World Congress, где популярные бренды смартфонов также любят показывать что-то новое.