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Alex040
OnePlus 13 и 13R опередили предшественников в тестах батареи и звука
Портал GSMArena провёл тестирование новинок OnePlus, выявляя их сильные и слабые стороны.

OnePlus 13. Фото: GSMArena.

В начале этого года компания OnePlus запустила глобальные продажи своего флагмана OnePlus 13, который стартовал в Китае ещё в ноябре. В дополнение к нему также была представлена более доступная по цене и характеристикам модель 13R. Если флагман базируется на актуальном процессоре Snapdragon 8 Elite, то OnePlus 13R работает на предыдущем топ-чипе Snapdragon 8 Gen 3.

Западный портал GSMArena уже успел протестировать обе новинки, испытав их в тестах яркости дисплея, времени автономной работы и громкости звука.

По части дисплея серьёзных изменений не произошло. Новинки показывают результат либо на уровне предшественников, либо символически выше. В обоих случаях речь идёт о более чем 800 нит в ручном режиме и 1200+ нит в автоматическом.

Ко времени автономной работы приковано больше внимания: девайсы получили новые батареи по 6000 мАч вместо 5400-5500 у предшественников. Это сказалось и на времени автономной работы. Так, OnePlus 13 проработал в тестах 15 часов и 28 минут против 14 часов 11 минут у предшественника. 

Результаты тестов автономности.

В свою очередь, OnePlus 13R работал 15 часов и 9 минут против 14 часов 32 минут у модели 12R. В обоих случаях это весьма хорошие цифры. Они заметно превосходят любые модели Galaxy S24 и Pixel 9, однако уступают iPhone и некоторым новейшим китайским флагманам вроде Realme GT 7 Pro и Vivo iQOO 13. Последним ставить рекорды помогают ещё более ёмкие батареи и новые энергоэффективные экраны.

Отлично, по мнению авторов GSMArena, OnePlus 13 и 13R показывают себя в тестах громкости звука. По сравнению с предшественниками оба смартфона по этому параметру переходят из категории «хорошо» в «очень хорошо». Что касается качества звука, то в модели OnePlus 13 к нему нет претензий, а вот в 13R есть проблемы при воспроизведении вокала и высоких частот. На максимальной громкости они искажаются.

В заключение авторы делают резюме по каждому из новых смартфонов. В преимущества OnePlus 13 записывают время автономной работы, появившуюся полноценную защиту от воды, а также магниты а-ля iPhone для крепления аксессуаров и беспроводной зарядки. Результаты работы камеры названы в целом качественными (в статье есть множество примеров). Уровень съёмки конкретно сверхширокоугольным модулем авторы и вовсе называют выдающимся.

OnePlus 13R. Фото: GSMArena.

В минусы относят отсутствие макросъёмки через модуль телефото и общее лёгкое разочарование от камер, так как они остались примерно на прежнем уровне. Ещё в недостатки отнесена яркость экрана OnePlus 13, которая хороша, но всё же не дотягивает до современного флагманского уровня. Наконец, в некоторые страны девайс поставляется без поддержки eSIM и зарядного устройства в комплекте.

Что касается смартфона OnePlus 13R, ценник на который меньше, то у него больше плюсов и меньше минусов. Из последних упоминается посредственное качество сверхширокоугольной и фронтальной камеры, а также авторы вновь ругают отсутствие зарядки в коробке на некоторых рынках.

Из плюсов они упоминают слегка улучшенную защиту от воды, длительную работу от аккумулятора, отличную производительность, качественный софт и 4 года обещанных крупных обновлений Android. За свои деньги, по мнению авторов обзора, гаджет предлагает очень высокое качество камеры и динамиков. Также в плюсы отнесены 256 ГБ памяти в базовой версии, Wi-Fi 7, память UFS 4.0 и встроенный ИК-порт.

#смартфоны #oneplus #тесты #oneplus 13 #флагманы #oneplus 13r
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