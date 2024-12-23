Корейские компании при поддержке правительства готовят стилусы нового поколения, которые будут компактны и не потребуют дополнительных компонентов в смартфонах.

Galaxy S24 Ultra со встроенным стилусом: фото GSMArena.



Буквально несколько дней назад в сети появилась информация о важном новшестве грядущего складного смартфона Galaxy Z Fold 7. Тогда корейское издание ETNews сообщило, что Samsung намерена отказаться от дигитайзера в Fold 7, чтобы сделать гаджет существенно тоньше.

Компания уже поступила так в Fold Special Edition, что был выпущен осенью этого года эксклюзивно для Кореи и Китая. Из-за потери дигитайзера смартфон предсказуемо лишился и поддержки стилуса.

Однако в Fold 7 Samsung якобы хочет использовать некое компромиссное решение, благодаря которому поддержка стилусов сохранится даже при отсутствии дигитайзера. Тогда многие СМИ логично предположили, что Samsung будет использовать технологии, схожие с Apple Pencil. В этом случае сам стилус станет крупнее, так как потребуется место для значительно более ёмкой батареи и датчиков.

Теперь же другое известное корейское издание – TheElec сообщает, что Samsung могла пойти совсем иным путём. Якобы корейский гигант объединил силы с компанией HiDeep. Последняя готовит технологию, где не потребуется ни дигитайзер в смартфоне, ни батарея в стилусе.

Galaxy Fold в чехле с кейсом для стилуса. Фото: Android Police.



Это могло бы сделать смартфоны тоньше, а стилусы меньше. Например, актуальным Galaxy S Ultra, которые из-за дигитайзера стали самыми толстыми в линейке, такое бы точно не помешало.

Технические подробности нового решения детально не раскрываются, но внутри стилуса будет собственная миниатюрная SoC. Причём в разработке такой системы HiDeep получает поддержку не только от Samsung, но и от государства. Компания ещё в прошлом году была выбрана министерством торговли, промышленности и энергетики Южной Кореи.

Подобная технология позволила бы Samsung использовать единую платформу стилусов для будущих Galaxy S Ultra и Galaxy Fold. Иначе, если бы компания пошла по пути Apple, то стилусы для Fold стали значительно крупнее. А с Galaxy S Ultra ситуация была бы ещё сложнее, так как там реализована не просто поддержка стилусов, а сам стилус, спрятанный в крошечном отсеке смартфона. Сделать его существенно больше было бы просто невозможно.

Примечательно, что грядущая модель S25 Ultra, анонс которой ожидается в январе, будет предлагать прежний стилус. Изменения её не коснутся. В свою очередь, выходящий предположительно в июле 2025 Galaxy Z Fold 7 может быть лишён дигитайзера. Возможно, именно в нём Samsung опробует новую технологию от HiDeep или же временно пойдёт по пути Apple с их крупными стилусами.

Apple Pencil и Samsung S Pen.



Первыми испытателями технологий HiDeep, согласно TheElec, станут китайские бренды. Причём речь о тех китайских компаниях, которые активно поставляют свои складные смартфоны на глобальном рынке. В первую очередь на ум здесь приходят Honor и Huawei.

Это весьма странно, с учётом того, что китайские компании и так выпускают складные девайсы легче и тоньше Galaxy Fold, чем постепенно отнимают у Samsung рыночную долю. Впрочем, возможно, Samsung таким образом хочет протестировать новую технологию, прежде чем применять её на собственных устройствах.