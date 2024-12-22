Длительное время поддержки своих устройств считается одной из наиболее сильных сторон Apple, и, кажется, компания хочет подчеркнуть это преимущество ещё сильнее.

Ресурс IT Home, ссылаясь на информатора iPhoneSoft, который прежде давал верные данные, поделился любопытной информацией про будущую операционную систему iOS 19.

Тестирование новой версии традиционно начнётся в июне, а финальный выход ожидается в сентябре 2025 года вместе с запуском iPhone 17. «Изюминкой» iOS 19 якобы станет ещё более длительный срок поддержки прежних моделей iPhone, чем обычно.

Так, iOS 19 можно будет установить на модели iPhone XR и iPhone XS, вышедшие осенью 2018. Иными словами, на момент выхода iOS 19 им будет уже 7 лет.

Разумеется, эти модели iPhone не получат ряда новых функций, особенно связанных с ИИ, т. к. для них требуется не менее 8 ГБ оперативной памяти. И всё же как минимум часть новшеств iOS 19 достанутся даже моделям из 2018 года.

iPhone XS.



Напомним, долгое время Apple придерживалась практики, где с выходом новой версии iOS заканчивается поддержка одного из поколений старых iPhone. Последний раз так было с iOS 17, которая не стала поддерживать iPhone 8, 8 Plus и iPhone X.

Однако, начиная с выпущенной в этом году iOS 18, Apple прекратила избавляться от поддержки старых поколений устройств. То же самое, судя по данным инсайдеров, ждёт и iOS 19.

Важно уточнить, что речь идёт именно про iOS. С iPadOS ситуация отличается. Так, инсайдеры утверждают, что iPadOS 19 невозможно будет установить на базовые модели iPad седьмого поколения. Они были выпущены в 2019 с процессором A10. Впрочем, этот же процессор использовался в iPhone 7 и 7 Plus, поддержка которых в iOS уже давно завершена.

Заметим, что сейчас Apple занята выпуском обновлений к iOS 18. Вышедшая осенью версия 18.1 добавила в систему первую порцию обещанных ещё в июне функций, связанных с ИИ, но в основном они касались работы с текстом. Актуальная версия 18.2 вышла пару недель назад, открыв пользователям возможность генерации изображений, смайликов и тесную интеграцию с ChatGPT.

Обновление 18.1 добавило в систему новый визуальный эффект при взаимодействии с Siri.



Примечательно, что все эти ИИ-функции доступы лишь пользователям из США, а вдобавок только на немногочисленных моделях iPhone с 8 ГБ ОЗУ.

В начале следующего года Apple планирует выпуск относительно небольшого обновления iOS 18.3. В свою очередь, в марте-апреле выйдет версия 18.4. Она существенно улучшит Siri, а также добавит для ИИ-функций поддержку ряда языков, отличных от английского.

Каких-либо подробных данных по iOS 19 пока нет. Однако авторитетный источник Марк Гурман считает, что само обновление будет не очень большим, так как часть важных функций вместо 19.0 Apple пришлось перенести на версии 19.x.