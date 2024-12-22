Switch 2 станет первой приставкой Nintendo, способной воспроизводить игры в честном 4K-разрешении.

Японский игровой гигант Nintendo готовится к презентации своей новой приставки Switch 2, которая выйдет на рынок спустя более 8 лет после предшественника. По мнению инсайдеров, анонс новинки уже весьма близок и может состояться в период с января по март следующего года. Продажи гаджета начнутся до конца 2025.

По данным ресурса IT Home, ссылающего на публикации в сети Reddit, Switch 2, в отличие от предшественницы, наконец-то сумеет запускать игры в честном 4K-разрешении. Напомним, первая Switch для 4K-телевизоров могла лишь растягивать Full HD картинку, тем самым теряя детализацию.

К сожалению, с 4K в Switch 2 также будет не всё гладко: первоисточник сообщает лишь про 30 кадров в секунду. Вероятно, на большее мощности гибридной консоли не хватит, а пользователям будет предложен выбор между 4K с малой частотой кадров и Full HD с 60 FPS.

4K@30 FPS приставка будет выдавать только в стационарном режиме, т. е. будучи подключённой к телевизору и установленной в док-станцию. На собственный дисплей в портативном режиме консоль по-прежнему будет транслировать игры в HD или Full HD разрешении (точные данные здесь пока ещё неизвестны).

Switch OLED и изначальная модель Switch с 6’’ экраном. Фото: Press Start Australia.



Также источник сообщает, что мощность зарядного устройства составляет 45 Вт вместо 39 Вт у оригинальной Switch. В свою очередь, док-станция была сильно переработана, чтобы обеспечить улучшенное рассеивание тепла.

Эта информация стала уже второй важной утечкой по Switch 2 за последнюю неделю. Предыдущие данные гласили, что новая Switch по габаритам ощущается примерно на уровне предшественника, но получит увеличенный экран «как у Steam Deck». Возможно, речь идёт о 7,4" в современных версиях приставки Valve. В таком случае, это больше, чем 7’’ у Switch OLED и 6.2’’ у самой первой Switch.

Дисплей новинки будет выполнен по технологии IPS, а OLED-версия вновь появится позже. Этот фрагмент информации согласуется с тем, что уже «утекало» в сеть ранее.

Контроллеры приставки якобы получили целую серию улучшений. Они теперь используют магнитное крепление, имеют слегка увеличенные элементы управления, а стики оборудованы новыми датчиками с эффектом Холла. Последнее должно сделать их заметно надёжнее и избавить от давних проблем, на которые жаловались пользователи.

Switch OLED с отсоединёнными контроллерами. Фото: Pocket-lint.



Наконец, инсайдер заявил, что контроллеры Switch 2 получат некую уникальную функцию, о которой он специально не хочет говорить, чтобы не испортить большой сюрприз.

Подобное согласуется со стратегией японского гиганта по предыдущим версиям своих приставок, будь то Wii, Wii U и Switch, каждая из которых вместо «железа» делала ставку на различные нестандартные функции.

Напомним, по предыдущим утечкам известно, что «сердцем» девайса вновь станет SoC от Nvidia, но уже гораздо более мощная, чем сейчас, с поддержкой DLSS и других фирменных технологий Nvidia. Объёмы памяти будут значительно увеличены, а сама Switch 2 на старте выйдет одновременно с новой игрой Mario Kart 9.