Ведущие китайские бренды не останавливаются и в следующем году хотят показать ещё больший прогресс батарей.

Согласно данным инсайдера Digital Chat Station, в следующем году ключевые китайские производители устроят настоящую гонку по увеличению ёмкости аккумуляторов своих смартфонов.

Среди прочих источник упоминает Xiaomi, Realme, Honor, iQOO и OnePlus, хотя, очевидно, обновлённые батареи появятся и у других брендов.

Ресурс ITHome сделал небольшую выжимку всего, что Digital Chat Station сообщал за последнее время относительно батарей в будущих девайсах. Так, например, Xiaomi тестирует новые устройства с батареями вплоть до 7000 и 7500 мАч. Мощностью зарядки составит 120 и 100 ватт соответственно, а толщина гаджетов окажется на уровне около 9 мм.

На сегодняшний день из наиболее продвинутых в плане батарей устройств Xiaomi предлагает Redmi Note 14 Pro+ с аккумулятором 6200 мАч, зарядкой 90 ватт и толщиной 8.8 мм. Это уже весомый прогресс на фоне предыдущих моделей Redmi Note, однако в 2025 компания намерена пойти ещё дальше. Не исключено, что результат мы увидим и в гаджетах под брендом Poco.

Xiaomi Redmi Note 14 Pro+.



В свою очередь, Realme тестирует для будущих смартфонов варианты с 7000, 7500 и даже 8000 мАч, однако для последней батареи мощность зарядки пришлось уменьшить до 80 ватт. Как и в случае с Xiaomi, инсайдер предупреждает, что выйти на рынок в итоге могут лишь один или два из тестируемых образцов, а не все сразу.

Недавно Realme уже установила для себя рекорд, оснастив новую модель Realme Neo 7 аккумулятором в 7000 мАч при толщине 8.6 мм. С учётом этого, будущие смартфоны даже с батареей 8000 мАч уже не выглядят чем-то фантастическим.

Realme Neo 7.



По Honor инсайдер более конкретен и сообщает, что тест происходит одна будущая модель с аккумулятором 7800 мАч. Сейчас рекорд для Honor – это батарея 6600 мАч, которую бренд использует в новейших смартфонах X60 Pro, X9c и Magic 7 Lite. Все они имеют толщину ровно 8 мм и мощность зарядки 66 ватт.

Что касается iQOO и OnePlus, то этим брендам инсайдер приписывает новинки с батареями по 7000 мАч. Скорее всего, ими окажутся Z10 Turbo и Ace 5V/13R.

Примечательно, что сообщая о новинках Xiaomi, Realme и Honor, источник, похоже, говорит не о будущих далёких флагманах, а о неких моделях среднего уровня. Вдобавок ждать слишком долго их не придётся.

Разумеется, различные смартфоны с аккумуляторами 7000 мАч и более существовали на рынке и раньше. Однако чаще всего это были различные весьма громоздкие модели. Новая технология кремний-углеродных батарей, в освоении которой китайские компании явно опережают Apple и Samsung, позволяет устанавливать особо ёмкие аккумуляторы в привычные по толщине корпуса.

Пожалуй, особого прогресса недавно добилась здесь Vivo. В сентябре она сперва уместила батарею 6500 мАч в смартфон с толщиной 7.7 мм (Y300 Pro), а спустя три месяца использовала аккумулятор такой же ёмкости в ещё более тонком девайсе (Vivo S20, 7.2 мм).

Помимо крайне высокой плотности мАч, кремний-углеродные батареи в теории более безопасны, а вдобавок значительно более устойчиво чувствуют себя на морозе.