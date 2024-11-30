Huawei готовится внести важное изменение в систему камер своих будущих главных камерофонов.

Huawei Pura 70 Ultra. Фото: GSMArena.



Хотя крупнейшая в этом году презентация Huawei прошла всего несколько дней назад, инсайдеры уже готовы делиться подробностями о следующих флагманах компании. Речь идёт о камерофонах Pura 80, дебют которых ожидается во втором квартале следующего года.

Инсайдер Digital Chat Station уже сообщал ранее о том, что Pura 80 получат новую камеру-перископ, необходимую для портретной съёмки и мощного зума. Теперь же инсайдер дополнил собственную информацию. По его данным, пользователей ждёт мультифокальный перископ.

Напомним, в подавляющем большинстве смартфонов камеры имеют фиксированное фокусное расстояние. Чтобы частично обойти эту проблему, некоторые производители (Samsung, Xiaomi, Oppo) устанавливают в свои Ultra-флагманы сразу два телевика. Один из них заточен на ближний (портретный) зум, а другой – на дальний. Однако оба таких датчика обычно маленькие и оснащены слабой оптикой.

Huawei в Pura 80 может пойти иным путём, представив одну, но продвинутую камеру телефото-перископ, обладающую сразу несколькими фокусными расстояниями. Иными словами, она будет сильна как в ближнем, так и в дальнем зуме. Единственным производителем на рынке, который сейчас делает нечто подобное, является Sony.

Базовые модели Pura 70.



Однако Sony использует весьма скромные матрицы размером 1/3.5". Huawei уже сейчас в старших моделях Mate и Pura применяет датчики 1/2.7", причём с более широкой апертурой объектива. К слову, инсайдер сообщает, что в моделях Pura 80 телеобъектив выглядит ещё более крупным. Это, опять же, намёк на увеличенный сенсор или светосилу объектива.

Иными словами, после такого апгрейда одна телефото камера в Huawei Pura 80 может заменить сразу две, причём быть лучше их. С другой стороны, кажется сомнительным, что такое решение может достаться всем моделям линейки. Скорее всего, оно достанется версиям начиная с Pro или же вообще появится лишь в моделях Pura 80 Ultra.

Заметим, что Huawei была одной из первых, кто предложил камеру-перископ около 5 лет назад в смартфонах P30 Pro.

Что касается других изменений, то информации о Pura 80 пока совсем немного. Известно, что базовая модель линейки получит дисплей 6,7” вместо 6,6” у стандартной Pura 70. Pro-версии останутся с экранами около 6,8”.

Камеры Huawei Mate 70 Pro+.



Кроме того, смартфонам Pura 80 приписывают новый процессор Kirin 9030 и новые матрицы камер от OmniVision и SmartSens. В случае OmniVision, предположительно, это могут быть сенсоры OV50X и OV50N. Они отличаются крупным размером 1”, рекордным динамическим диапазоном и предназначены для главных камер. При этом более простым моделям линейки могут достаться усовершенствованные матрицы OV50K.

Также в модели Pura 80 могут перейти некоторые из новшеств, которые мы совсем недавно увидели в моделях Mate 70. Это новые экраны от BOE и Visionox, ёмкие кремний-углеродные батареи и спектральный сенсор нового поколения. Последний необходим для точной цветопередачи при съёмке.

Заметим, что даже самые продвинутые версии анонсированных недавно флагманов Huawei Mate 70 заметно уступают Pura 70 Ultra по главной камере. Наиболее мощная Pura имеет сейчас выдвижной основной объектив с более крупной матрицей, дополненной системой стабилизации со сдвигом сенсора.