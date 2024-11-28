Цифр в тестах всё ещё нет, но Kirin 9020, судя по всему, делает более весомый шаг вперёд, чем Kirin 9010.

На этой неделе компания Huawei провела крупную презентацию, где показала флагманские смартфоны линейки Mate 70, складной флагман Mate X6 и мощный планшет MatePad нового поколения с экраном более 13’’.

Эти устройства стали первыми, «сердцем» которых является новый суверенный китайский процессор Kirin 9020. Он, предположительно, есть во всех перечисленных гаджетах, кроме самой базовой модели Mate 70, использующей предыдущий чип Kirin 9010.

Новые смартфоны ещё не поступили в продажу, поэтому пока остаётся довольствоваться информацией инсайдеров. Так, авторитетный источник Digital Chat Station назвал новинку «прорывом».

По его данным, Kirin 9020 – первая в отрасли SOC 3GPP R18 5G-A. За этим обозначением, вероятно, скрывается намёк на новые сетевые возможности процессора и его встроенного модема. Речь идёт о сетях 5.5G, также известных как 5G-Advanced.

Отдельно от инсайдера заметку на эту тему опубликовал портал Huawei Central. В ней рассказано, как доставшийся пользователю Mate 70 Pro+ в тесте скорости подключения продемонстрировал впечатляющую цифру 4109 Мбит/с против 2145 Мбит/с в Mate 60 Pro. Напомним, ещё 2 года назад из-за санкций Huawei была вынуждена ограничиваться модемами 4G.

Как минимум частоты ядер CPU у новинки выше.



Вторым прорывом Kirin 9020, по данным Digital Chat Station, является чрезвычайная энергоэффективность чипа. По сравнению с предшественником она якобы улучшилась в различных сценариях от 20 до 50%. Иными словами, процессор будет меньше разряжать аккумулятор.

Весьма любопытно, как Huawei могла реализовать подобное, учитывая, что ей пока всё ещё доступен лишь прежний 7 нм техпроцесс. Вероятно, речь идёт о какой-то его существенной оптимизации.

Ещё инсайдер добавил, что производительность в «тяжёлых» играх также была улучшена, ровно как и возможности встроенного блока NPU для нейросетей и иных специализированных задач.

Наконец, Digital Chat Station заявил, что следующие чипы будут называться Kirin 9030, 9040 и т. д. Причём ждать год до Kirin 9030, возможно, не придётся, и мы увидим его к концу следующей весны в линейке камерофонов Pura 80.

Mate 70 RS Ultimate.



Разумеется, самый интригующий вопрос пока остаётся актуальным. Всё ещё нет данных, сколько набирают новые Kirin в традиционных тестах вроде GeekBench и AnTuTu. Впрочем, ответ на этот вопрос мы узнаем наверняка уже в ближайшие дни.

Напомним, первый «возрождённый» Kirin 9000s, дебютировавший в Mate 60, набирал в AnTuTu около 900-950 тысяч баллов. Обновлённый Kirin 9010 в старших моделях Pura 70 мог показывать чуть более высокие цифры, но до миллиона баллов не дотягивал.

Нынешнему Kirin 9020 инсайдеры приписывают результаты на уровне или выше Snapdragon 8 Gen 1 и 8 Plus Gen 1. Это означает цифры около 1,1-1,3 миллиона баллов в тесте. Один из инсайдеров и вовсе заявил, что результаты Kirin 9020 могут приближаться к Dimensity 9200, т. е. около 1,5 миллиона баллов в AnTuTu. Как дела обстоят на самом деле, мы узнаем уже скоро.

Mate X6.



Заметим, что самые современные мобильные процессоры Qualcomm и MediaTek могут доходить до 3 миллионов баллов в том же тесте. Хотя воспринимать его как истину в последней инстанции, разумеется, не стоит.

К слову, если инсайдеры правы, и новый Kirin 9020 наберёт в AnTuTu более миллиона, то он наверняка обойдёт Tensor G4. Это современный процессор, который Google устанавливает в актуальные флагманы серии Pixel 9.

Напомним, с 2020 года Huawei лишилась возможности использовать услуги тайваньской TSMC для производства своих чипов. В самом Китае на тот момент компания могла производить лишь простые процессоры Kirin 710A. Начать производство флагманских Kirin 9000 на родине Huawei смогла в прошлом году и с тех пор начала их планомерное улучшение.