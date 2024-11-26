Oppo и Vivo остаются, а Xiaomi и Tecno могут покинуть рынок складных смартфонов

Xiaomi Mix Fold 4.



Пару недель назад известный инсайдер Digital Chat Station поделился неожиданной новостью. По его данным, один из китайских топ брендов смартфонов решил покинуть рынок складных девайсов с большими экранами. Источник не уточнил, о каком именно бренде идёт речь, чем породил много домыслов в СМИ.

Лидерами китайского рынка, напомним, являются Huawei, Honor, Xiaomi, Oppo и Vivo. Их доля сильно превышает любые другие местные бренды. Уход Huawei и Honor от складных моделей был бы весьма странным, т. к. у обеих компаний дела идут здесь отлично.

Поэтому наиболее вероятными кандидатами на уход с рынка начали называть Vivo и Oppo. Их доля среди складных моделей совсем невелика. Вдобавок Oppo в 2024 уже и так решила не выпускать преемника для своей прошлогодней Fold-раскладушки Find N3.

Однако сейчас всё тот же Digital Chat Station косвенно сам раскрыл ответ на заданную ранее головоломку. Инсайдер коротко описал новые складные модели Vivo и Oppo, которые выйдут во втором квартале следующего года. Они первыми среди складных решений предложат мощный процессор Snapdragon 8 Elite, получат более ёмкие кремний-углеродные батареи и при этом станут немного тоньше.

Xiaomi Mix Flip и Mix Fold 4.



Таким образом получается, что уходит с рынка складных моделей Xiaomi. Это может показаться неправдоподобным, но такой вариант хорошо согласуется с информацией, которая утекла в сеть ранее.

Тогда выяснилось, что Xiaomi сильно разочарована дебютом своего нового Mix Fold 4, который якобы не нашёл в Китае и 100 тысяч покупателей. При этом новенькая вертикальная раскладушка Mix Flip, напротив, продалась числом около 460 тысяч единиц при плане в 500 тысяч.

Это может объяснять слова инсайдера про складные модели именно с большими экранами. Вероятно, Digital Chat Station имел в виду, что у Mix Fold не будет продолжения, а вот с Mix Flip ситуация ещё не ясна.

Между тем одной Xiaomi проблемы китайцев на рынке складных моделей могут не ограничиваться. Так, портал SamMobile со ссылкой на китайский ресурс 163.com сообщает, что покинуть рынок может и Transsion Holdings, владеющий такими брендами, как Tecno и Infinix. Tecno выпускает Fold и Flip модели с прошлого года. Infinix выпустила свою первую модель Flip в этом году, причём она выглядит почти копией решения Tecno.

Tecno Phantom V Fold 2 в отличие от первого поколения получил поддержку стилуса.



Идёт ли речь о полном уходе с рынка или отказе только от Fold – в данном случае также непонятно.

Что касается главных победителей на рынке складных девайсов, то к ним пока больше остальных относятся Samsung, Huawei и, внезапно, Motorola (Lenovo). Доля Samsung всё ещё лидирующая, но заметно падает под натиском китайский производителей.

Huawei недавно выпустила первый в мире смартфон с двойным сгибом Mate XT, который при полном раскрытии образует дисплей более 10''. Несмотря на огромную цену около $2800 девайс стал настоящим хитом в Китае, а скоро его дополнит новая модель Mate X6.

В свою очередь Motorola выпускает исключительно вертикальные раскладушки Flip, что не помешало ей в третьем квартале обойти Huawei и занять второе место на рынке. Стремительный рост позиций компании начался ещё с прошлого года, когда она предложила новые раскладушки Razr с ценником в полтора раза ниже основных конкурентов.