Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Alex040
Продажи Huawei Pura 70 превысили планку в 6,5 миллионов
Флагманские модели Pura 70 впервые вывели «антисанкционные», полностью китайские процессоры Kirin 9000 на глобальный рынок.

Huawei Pura 70 Ultra. Фото: GSMArena

Китайский гигант Huawei сейчас вовсю готовится к презентации флагманской линейки смартфонов Mate 70, которая получит новейшие чипы Kirin и множество иных новшеств. До этого момента остаётся ещё минимум несколько недель, а сейчас стали известны успехи актуальных флагманских моделей – Pura 70.

Pura 70, пришедшие на смену P60, дебютировали весной. Линейка насчитывает четыре основных модели, включая базовую, а также версии Pro, Pro+ и, впервые, Ultra. В отличие от Mate, которые ориентированы на рынок Китая, Pura также активно участвуют в глобальных продажах. Именно эти модели вывели новые полностью китайские процессоры Kirin 9000s и 9010 на глобальный рынок.

И вот, портал HuaweiCentral со ссылкой на Wall Street Journal сообщает, что продажи смартфонов Pura 70 уже превысили планку в 6,5 миллионов. Хорошо это или нет? Буквально на днях во время презентации новой «чистокровной» версии HarmonyOS NEXT Huawei заявила, что продажи Pura 70 на 154% превосходят продажи флагманов P60 за аналогичный период прошлого года.

Huawei Pura 70 Pro. Фото: GSMArena

Примечательно, что несколько недель назад тот же портал HuaweiCentral со ссылкой на китайского инсайдера сообщал, что Pura 70 хорошо чувствует себя в России. В частности, в нашей стране продажи Pura 70 на 60% превосходят продажи моделей P60. И это при том, что на смартфоны Pura у нас установлен заметно более высокий ценник.

Что касается самих Pura, то по сравнению с P60 в данных девайсах китайцы заменили американский процессор Snapdragon 8 Gen 1 на собственные Kirin 9000s и чуть более мощный Kirin 9010. В свою очередь, 12 ГБ оперативной памяти теперь есть даже в базовых версиях гаджетов. Также смартфоны получили новые дисплеи и слегка увеличенные батареи.

Главной же новинкой стала модель Pura 70 Ultra. Она уникальна сочетанием огромной 1’’ матрицы основной камеры с субпиксельным слоем RYYB. Также у неё есть выдвижной объектив с переменной апертурой, система стилизации со сдвигом сенсора и прочие «навороты».

Huawei Pura 70 Ultra. Фото: GSMArena

Между тем, сама Huawei делает уже новые анонсы. Например, на днях были представлены модели среднего уровня Nova 13 и 13 Pro. Последняя на фоне предшественника наконец-то получила оптическую стабилизацию и телевик в дополнение к уже имевшейся переменной апертуре, лазерному автофокусу и сенсору с RYYB-слоем пикселей.

Иными словами, Huawei сделала полноценный камерофон из нефлагманской модели, которая стоит примерно в полтора раза дешевле базовой Pura 70.

В свою очередь, на ноябрь у компании запланирована презентация Mate 70. Инсайдеры называют две возможные даты: 11 и 28 ноября. Гаджеты получат заметно усиленный процессор Kirin, поддержку 5.5G, расширенные функции спутниковой связи, кремний-углеродные батареи и множество иных новшеств, включая нечто новое по камерам. Самым старшим представителям линейки также приписывают появление тандемного OLED-дисплея.

Наконец, есть и некоторая информация про серию Pura 80, анонс которой может состояться весной 2025. Главной изюминкой гаджетов может стать некая новейшая, ещё не анонсированная матрица главной камеры от OmniVision. Сенсор якобы получит размер 1’’ и характеристики, которых нет у других матриц на рынке.

#huawei #kirin #флагманы #pura 70 #pura 70 ultra
+
Написать комментарий (0)
Флагманы Oppo Find X8 превзойдут iPhone 16 Pro минимум в четырёх аспектах
Huawei представила смартфоны Nova 13 и Nova 13 Pro на HarmonyOS
Опубликован список устройств Huawei с поддержкой HarmonyOS Next
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В России построят мост через Севастопольскую бухту
3
Перспективный российский авиадвигатель ПД-8 будет в ближайшее время установлен на «летающую лабораторию»
2
Новое поколение ядерных реакторов Amazon использует топливные элементы размером с бильярдный шар
3
Небольшие майнеры на грани выживания, а покупка нового железа для добычи Bitcoin не приносит прибыли
2
NVIDIA выпустила графический драйвер с оптимизациями для 7 игр и поддержкой 32 новых GSYNC мониторов
+
Казахстан обновит дорогу до границы с Россией, которую не ремонтировали в течение 30 лет
+
Насколько реален зомбиапокалипсис из сериала The Last of Us, и опасен ли для человека гриб кордицепс
1
Российская армия освободила большую часть центрального района города Горняк
+
Intel может последовать примеру AMD и отказаться от E-ядер со старым дизайном в пользу унификации
3
Новая глава "Хищника" с Эль Фаннинг выйдет в ноябре 2025 года
3
В Gizmochina сравнили флагманские чипы Snapdragon 8 Elite и Dimensity 9400
1
В России начат серийный выпуск модульных фрезерных станков с ЧПУ для нужд авиастроения
2
Samsung не планирует выпускать дешевую модель Galaxy Z Fold
+
В НИУ ВШЭ представили уникальный движок для создания видеоигр
+
Итоги развития БАМа в сентябре 2024 года
+
Пусковые установки комплекса «Ярс» вышли на маршруты боевого патрулирования
+
Астрономы обнаружили гиперяркий квазар с огромной чёрной дырой
+
1 ноября в РФ вступает в силу новое майнинговое законодательство — что нужно знать рядовым фермерам
2
Motorola Edge 60 Ultra: что ждать от нового флагмана компании
2
Российским разработчикам запретили вносить изменения в ядро Linux
16

Популярные статьи

Пять ошибок советского автопрома - самые неудачные грузовики СССР
28
Военная мощь за миллионы - сколько стоят самые дорогие современные танки
12
Почему производительность видеокарт NVIDIA увеличивается так медленно, а надежды на AMD не осталось
262
Как запускать старые игры на современных ПК с Windows 10 или Windows 11
24
"A Quiet Place: The Road Ahead" - краткий обзор тихого ужаса
+
Высокогорные ветры и магнитные аномалии - почему самолёты не летают над Тибетом и Антарктидой
18
Почему графика в играх почти не улучшается, а геймерам приходится покупать дорогие видеокарты
27
Похоже, что 2024 – последний год оверклокинга на домашнем ПК
17
Игровые консоли Xbox series S массово исчезают с барахолок и растут в цене
1
OLED и IPS мониторы в SDR и HDR - минусы Mini LED
46

Сейчас обсуждают

32Влад32
00:59
Он - слуга дьявола.
FT: Зеленский хочет, чтобы Россия перестала атаковать украинскую энергетику
mike-lesnik
00:58
вроле отменили их, или заморозили разработку, писали недавно.
OLED и IPS мониторы в SDR и HDR - минусы Mini LED
mike-lesnik
00:56
Gigabyte M27Q X. 450 нит при 100% В PUBG 45% ставил с гаммой 1.8, в одиночных 25-35% с гаммой 2.2.
OLED и IPS мониторы в SDR и HDR - минусы Mini LED
mike-lesnik
00:54
На высокой яркости тёмные сцены только с рядом со стоящим OLED монитором раскроются для вас в полной мере. Пока не увидите его рядом, не поверите что вот такая разница между ними и есть, даже больше.....
OLED и IPS мониторы в SDR и HDR - минусы Mini LED
mike-lesnik
00:52
XG27AQDMG по сути сейчас самый яркий OLED монитор, да и та яркость что я ви;у, честно говоря её за глаза хватит для ярких помещений.
OLED и IPS мониторы в SDR и HDR - минусы Mini LED
Мимо
00:51
Упс. Ещё один хомяк изнасилованный в мозг мракетоложцами... Печалька, что вместо людей безмозглые хомяки в людском обличьи.
OLED и IPS мониторы в SDR и HDR - минусы Mini LED
32Влад32
00:51
Однозначно!
В Госдуме призвали не прекращать, а наоборот усиливать удары по энергосистеме Украины
sexsexseven
00:51
ну, если бы openal прикрутили может оно того бы и стоило
В Call of Duty Black Ops 6 добавили платный звук за $20
mike-lesnik
00:51
Спасибо! Думаю у таких мониторов идёт некое повышение гаммы, скажем с 2.2 до 2.4 или даже 2.6, + возможно контрастность чуть подкручивается. В целом думаю это работает, но хороший чёрный на высокой яр...
OLED и IPS мониторы в SDR и HDR - минусы Mini LED
32Влад32
00:50
Сказку про Буратино читали? Если не хотите, чтобы вас обманывали - прежде всего включайте мозги. Понтересуйтесь у друзей, знакомых и т.д. как решается возникшая ситуация. Не хотите думать? Тяжело вкл...
Компьютерные мастера-вымогатели – как защитить от них пожилых родственников
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем