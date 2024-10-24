Флагманские модели Pura 70 впервые вывели «антисанкционные», полностью китайские процессоры Kirin 9000 на глобальный рынок.

Huawei Pura 70 Ultra. Фото: GSMArena



Китайский гигант Huawei сейчас вовсю готовится к презентации флагманской линейки смартфонов Mate 70, которая получит новейшие чипы Kirin и множество иных новшеств. До этого момента остаётся ещё минимум несколько недель, а сейчас стали известны успехи актуальных флагманских моделей – Pura 70.

Pura 70, пришедшие на смену P60, дебютировали весной. Линейка насчитывает четыре основных модели, включая базовую, а также версии Pro, Pro+ и, впервые, Ultra. В отличие от Mate, которые ориентированы на рынок Китая, Pura также активно участвуют в глобальных продажах. Именно эти модели вывели новые полностью китайские процессоры Kirin 9000s и 9010 на глобальный рынок.

И вот, портал HuaweiCentral со ссылкой на Wall Street Journal сообщает, что продажи смартфонов Pura 70 уже превысили планку в 6,5 миллионов. Хорошо это или нет? Буквально на днях во время презентации новой «чистокровной» версии HarmonyOS NEXT Huawei заявила, что продажи Pura 70 на 154% превосходят продажи флагманов P60 за аналогичный период прошлого года.

Huawei Pura 70 Pro. Фото: GSMArena



Примечательно, что несколько недель назад тот же портал HuaweiCentral со ссылкой на китайского инсайдера сообщал, что Pura 70 хорошо чувствует себя в России. В частности, в нашей стране продажи Pura 70 на 60% превосходят продажи моделей P60. И это при том, что на смартфоны Pura у нас установлен заметно более высокий ценник.

Что касается самих Pura, то по сравнению с P60 в данных девайсах китайцы заменили американский процессор Snapdragon 8 Gen 1 на собственные Kirin 9000s и чуть более мощный Kirin 9010. В свою очередь, 12 ГБ оперативной памяти теперь есть даже в базовых версиях гаджетов. Также смартфоны получили новые дисплеи и слегка увеличенные батареи.

Главной же новинкой стала модель Pura 70 Ultra. Она уникальна сочетанием огромной 1’’ матрицы основной камеры с субпиксельным слоем RYYB. Также у неё есть выдвижной объектив с переменной апертурой, система стилизации со сдвигом сенсора и прочие «навороты».

Huawei Pura 70 Ultra. Фото: GSMArena



Между тем, сама Huawei делает уже новые анонсы. Например, на днях были представлены модели среднего уровня Nova 13 и 13 Pro. Последняя на фоне предшественника наконец-то получила оптическую стабилизацию и телевик в дополнение к уже имевшейся переменной апертуре, лазерному автофокусу и сенсору с RYYB-слоем пикселей.

Иными словами, Huawei сделала полноценный камерофон из нефлагманской модели, которая стоит примерно в полтора раза дешевле базовой Pura 70.

В свою очередь, на ноябрь у компании запланирована презентация Mate 70. Инсайдеры называют две возможные даты: 11 и 28 ноября. Гаджеты получат заметно усиленный процессор Kirin, поддержку 5.5G, расширенные функции спутниковой связи, кремний-углеродные батареи и множество иных новшеств, включая нечто новое по камерам. Самым старшим представителям линейки также приписывают появление тандемного OLED-дисплея.

Наконец, есть и некоторая информация про серию Pura 80, анонс которой может состояться весной 2025. Главной изюминкой гаджетов может стать некая новейшая, ещё не анонсированная матрица главной камеры от OmniVision. Сенсор якобы получит размер 1’’ и характеристики, которых нет у других матриц на рынке.