Компания ZTE и принадлежащий ей бренд Nubia готовят, вероятно, одни из самых необычных Android-планшетов за всё последнее время.

Новинки Nubia будут относиться к игровой серии Red Magiс. Официальный анонс ожидается 5 сентября в вариантах с двумя различными диагоналями экрана. Точные цифры здесь пока ещё неизвестны, но старшая версия, судя по разрешению, предложит дисплей с диагональю около 12 или 13 дюймов. Вторая модель будет ощутимо меньше.

Хотя информации о гаджетах весьма мало, уже известны как минимум три уникальные особенности, которые пока не встречались в других Android-планшетах.

Первое – это процессор. Грядущие модели от Nubia станут первыми планшетами с мощнейшим чипом Snapdragon 8 Gen 3 Leading Version. Leading Version – разогнанная версия флагманской SoC Snapdragon 8 Gen 3.

На сегодняшний день даже с базовой версией Snapdragon 8 Gen 3 выпускает планшеты лишь OnePlus, и речь там, по большому счёту, только об одной модели. В свою очередь, с усиленной версией SD 8 Gen 3 LV планшетов ещё не выпускал никто. Иными словами, ZTE имеет шанс хотя бы ненадолго стать поставщиком самых мощных Android-планшетов на рынке.

Вторая особенность – активная система охлаждения. Грядущие Red Magiс Gaming Tablet станут первыми Android-планшетами со встроенным кулером. Такое изредка уже можно было встретить в игровых смартфонах, включая модели самой ZTE, но до планшетов данная особенность прежде ещё не добиралась.

Система охлаждения грядущих новинок.

Кулер будет делать до 20 000 оборотов в минуту, тем самым защищая систему от перегрева, который влечёт сброс тактовых частот CPU и GPU. В итоге кулер поможет процессору не просто показывать высокие цифры в бенчмарках и FPS в играх, но удерживать их более длительное время.

Третья необычная черта – 3D-экран, не требующий каких-либо специальных очков. Для ZTE это не что-то новое. Полтора года назад компания уже выпускала подобный девайс на рынке Северной Америки. Речь идёт о модели ZTE nubia Pad 3D с дисплеем 12.4’’. Она была создана в сотрудничестве с АИ-стартапом Leia (не путать с Leica) и «завязана» на их софт.

Обзоры в западных СМИ были весьма положительными. 3D-экран гаджета действительно работал, причём качественно.

Первое поколение 3D-планшетов Nubia (Pad 3D 2023).



Впрочем, рецензенты также называли планшет слишком громоздким, ругали "неинтуитивность" и баги в его софте, а 3D-контента для просмотра в то время было мало. Наконец, сами функции, связанные с 3D, могли относительно быстро надоедать, их приходилось программно отключать, после чего девайс превращался в рядовой планшет.

В начале этого года Nubia анонсировала сильно улучшенный Nubia Pad 3D II, однако до продаж в итоге он по каким-то причинам так и не добрался. Процессор там получил апгрейд со Snapdragon 888 до Snapdragon 8 Gen 2, частота IPS-экрана выросла со 120 до 144 Гц, заметно подросла батарея и мощность зарядки.

Авторы также обещали значительно улучшенное качество 3D-картинки, поддержку портретного режима работы, автоматическую конвертацию 2D в 3D, улучшенные камеры для трёхмерной съёмки, поддержку многоэкранных конфигураций и прочее.

Вероятно, всё это мы увидим как раз в грядущих Red Magiс Gaming Tablet. Причём экран для них заявляется ещё более «навороченным», чем для так и не появившегося Nubia Pad 3D II (выше разрешение, частота опроса сенсора и т. д.). Вдобавок процессор будет на поколение новее, а сам гаджет, скорее всего, начнёт продаваться глобально.

Все характеристики новинок станут известны 5 сентября.

Судя по показанным силуэтам и известному разрешению старшей версии, модели получат дисплеи 10-11 и 12-13 дюймов.



Напоследок заметим, что ZTE Nubia любят различные эксперименты. К примеру, они чуть ли не единственные, кто сейчас использует во флагманских смартфонах подэкранные фронтальные камеры, а главная тыльная камера у них имеет необычное [для смартфонов] фокусное расстояние 35 мм. Игровые модели компании идут со встроенными кулерами и продвинутыми курками/триггерами.

Также ZTE в этом году уже выпустила свой первый 3D-смартфон – Voyage 3D. В отличие от всех названых планшетов, это не флагман, а, напротив, почти бюджетная модель. Недавно устройство попало на обзор к одному известному российскому сайту. Автор критиковал в девайсе множество аспектов, но как раз функцию 3D, наоборот, похвалил, назвав её работу «относительно неплохой».

Основная причина проблем смартфона там заключалась в чипе UniSoC T760, который попросту «не вытягивал» сложные операции, связанные с 3D. Например, конвертацию 2D-видео в 3D налету, из-за чего гаджет начинал тормозить, портить изображение и сильно греться. Грядущие планшеты с флагманскими Snapdragon таких проблем могут быть лишены.