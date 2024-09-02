Этой осенью самый популярный чат-бот должен стать заметно умнее, научиться говорить, как человек, и даже «видеть».

Компания OpenAI, создавшая ChatGPT, буквально на днях сообщила о том, что еженедельная аудитория её главного продукта уже превысила 200 миллионов человек. Это вдвое больше, чем годом ранее. Однако есть немало тех, кто до сих пор относится к ChatGPT и подобным ему ИИ-ботам с большим скептицизмом.

И действительно, сложно доверять системе, которая путается в цифрах и ошибается в элементарных логических загадках. Однако и создатели ChatGPT не сидят на месте, готовя для него крупное обновление.

Проект изначально был известен под кодовым названием Q-star, а сейчас проходит внутри компании как Strawberry (клубника). Слухи о нём тянутся уже весьма давно, а новой порцией данных совсем недавно поделилось авторитетное издание The Information. Главная новость: ждать осталось недолго. Якобы развёртывание новой системы может начаться уже в сентябре-октябре.

Лейтмотив обновления – значительное усиление логики ИИ, умение вести длительные и последовательные рассуждения. Новинка также сильна в многошаговом планировании, а ещё может выступать в роли автономного агента для различных задач в сети Интернет. Новая ИИ-модель даже способна анализировать и развивать научные темы, умеет справляться со сложными головоломками.

Пока что GPT-4o не особо даются даже простые задачки.



Инсайдеры предполагают, что Strawberry может стать крупнейшим обновлением для ChatGPT с момента его появления в конце 2022 года.

Напомним, сейчас основа платной версии ChatGPT – большая языковая модель GPT-4o. Для бесплатных аккаунтов, в свою очередь, отвечает на вопросы GPT-4o mini. Скрывается ли под обозначением «Strawberry» GPT-5 или нет – пока неизвестно.

Но The Information делают любопытное уточнение. По их данным, Strawberry – это ближайшее будущее ChatGPT, однако в компании уже работают над более далёким проектом, который называется Orion. Он будет использовать наработки Strawberry и значительно их преумножит.

Официально от самой OpenAI на этот счёт есть лишь одна точная информация. Не вдаваясь в детали, компания заявила, что в конце мая начала обучать некую крупную модель нового поколения. Может показаться, что речь идёт как раз про Strawberry, однако это может быть не так.

Инсайдеры утверждают, что Strawberry практически уже готова. При этом обучение большой ИИ-модели может занять долгие месяцы, полгода или даже больше, после чего её надо ещё месяцы тестировать и дорабатывать. Если сопоставить эти сроки и данные от The Information, то выходит, что в мае началось обучение не Strawberry, а той самой системы Orion, и оно до сих пор идёт.

Глава OpenAI Альтман в твиттере подшучивает над аудиторией. Любители тайных смыслов разглядели на снимке 4 красных ягоды и одну неспелую, сделав вывод о GPT-4.5.



Стоит отметить, что обновлённый «ум» ChatGPT – не единственное, что ожидает пользователей осенью. Ещё весной компания анонсировала голосовой режим 2.0, где общение с ИИ-ботом стало заметно более похожим на общение с реальным человеком.

У бота появилось больше эмоций и интонаций в голосе, возможность петь, а задержка с его ответами уменьшилась в 10 раз, из-за чего систему теперь можно даже перебивать. Тестирование обновлённого голосового режима началось летом среди избранных пользователей ChatGPT Plus.

Более того, без громких анонсов компания также дала небольшому количеству платных пользователей доступ к тесту режима «зрения». ChatGPT уже сейчас понимает картинки и фотографии, в будущем же речь идёт о «зрении» в режиме реального времени. Бот можно будет подключить к камере смартфона или устроить ему трансляцию экрана смартфона/компьютера. Он будет видеть в режиме онлайн и тут же отвечать на любые вопросы.

Весной OpenAI выпускали серию роликов, объясняя, где такое может пригодиться. К примеру, в одном из роликов ChatGPT, подключившись к камере смартфона, рассказывал незрячему человеку всё, что видит вокруг, и помогал сориентироваться на улице.

ИИ-бот помог незрячему встать на безопасное расстояние и вовремя подгадать проезжающую машину.



Пользователи, получившие сейчас доступ к этой функции, демонстрируют, что она действительно работает. Разве что интонации ChatGPT в разговоре порой звучат словно излишне «наигранными», из-за чего эффект получается странным.

Напоследок заметим, что наступившей осенью и кроме нового ChatGPT будет что оценить. Google обещает выпустить новую Gemini 2.0 Pro. Текущая версия 1.5 Pro в тестах лишь минимально отстаёт от лучших версий ChatGPT. Вдобавок для Gemini ещё в мае были анонсированы возможности «зрения». Например, в демонстрации бот легко ответил, куда пользователь положил свои ключи несколько минут назад.

Также осенью стартует наиболее мощная версия Claude 3.5 – Opus. Продвинутое голосовое общение и «зрение» для Claude пока не анонсированы. Зато бот уже имеет уникальную функцию «Артефакты», благодаря которой прямо в собственном интерфейсе может создавать интерактивные приложения и небольшие игры. Ими можно делиться. К слову, некоторые задачи на логику, о которые «спотыкается» ChatGPT, Claude 3.5 Sonnet правильно решает уже сейчас.