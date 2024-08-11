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Alex040
Realme 13 Pro+ удивил авторов GSMArena экраном, а GT 6T – автономностью
Лабораторные тесты двух мощных смартфонов Realme показали неожиданные результаты, на которых не акцентировал внимание даже сам производитель.

Realme 13 Pro+.

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Команда портала GSMArena за последнее время протестировала сразу два мощных смартфона от Realme. Первым стала новая модель 13 Pro+, в России она пока официально ещё не появилась. Второй девайс – Realme GT 6T, который уже продаётся у нас некоторое время. На тестах, проведённых авторами, оба гаджета преподнесли сюрпризы.

Начнём с Realme 13 Pro+. Главный козырь модели по версии самой Realme – две новые матрицы Sony, одна из которых установлена в главную камеру, а другая – в телевик. Однако GSMArena сходу обратили внимание на другую особенность – дисплей, который у Realme 13 Pro+ самый яркий в классе.

Что в ручном, что в автоматическом режиме яркость дисплея у гаджета существенно превосходит большинство конкурентов, включая Galaxy A55, а также Redmi Note 13 Pro+. По сравнению с Realme 12 Pro+ прогресс особо существенный: в ручном режиме яркость поднялась с 497 до 660 нит, а в автоматическом – с 802 до 1398 нит. 

Тест яркости дисплея Realme 13 Pro+.

Данное изменение делает гаджет отлично приспособленным для работы на улице при ярком солнечном свете. Вдобавок у Realme 13 Pro+ вновь используется очень высокая частота ШИМ 2160 Гц, что должно защищать зрение. У некоторых конкурентов, например, у A55 от Samsung, высокого ШИМ до сих пор нет.

Realme 13 Pro+. Фото: GSMArena.

Несмотря внушительную яркость дисплея, автономность новинки хуже не стала. В тестах она даже показывает символический рост на фоне предшественника, а также существенно обходит конкурентов от Xiaomi и Samsung. Видимо, роль здесь играет слегка увеличившаяся с 5000 до 5200 мАч батарея.

Далее от GSMArena следует демонстрация возможностей камер, которые специалисты в итоге неоднократно и сильно хвалили. По мнению авторов, по камере и экрану Realme 13 Pro+ лучший в своём ценовом диапазоне и способен соперничать с заметно более дорогими моделями. Особенно высоко оценили работу камер (основной и телевика) в условиях плохой освещённости.

Критике подверглась сверхширокоугольная камера (та, что 8 Мп). Также из минусов: дисплей не поддерживает HDR-видео, нет поддержки eSIM, при записи 4K-видео основной камерой нет поддержки электронной стабилизации изображения, а сверхширик такую запись вести и вовсе не может. Ещё авторы отметили, что за ценник Realme 13 Pro+ можно найти смартфоны с более производительным процессором.

Теперь о Realme GT 6T. Девайс, прежде всего, приятно удивил временем своей автономной работы. В среднем в тестах оно составило символически больше 15 часов. Этот результат существенно превосходит модели среднего уровня вроде Galaxy A55, Redmi Note 13 Pro+ и Poco F6. Последние и вовсе отстали от Realme почти в полтора раза.

Тест времени автономной работы Realme GT 6T.

Также позади остались некоторые актуальные Android-флагманы, например, Galaxy S24 Plus и S24 Ultra. Превосходит Realme GT 6T и отдельные гаджеты с батареей 6000 мАч. Например, ему удалось обойти Pova 6 Pro (правда, и ценник на этот смартфон Tecno радикально ниже).

Судя по всему, выдающемуся результату в автономности гаджет обязан связке из батареи 5500 мАч, экономичного в плане потребления энергии процессора и экрана LTPO OLED. Последний умеет ловко регулировать свою частоту обновления в зависимости от динамики контента на экране. Это позволяет сильно экономить заряд аккумулятора, что отчётливо видно на примере GT 6T.

Сам смартфон GSMArena называют хорошо сбалансированным. Дисплей гаджета весьма яркий, но не настолько, как в 13 Pro+, а заявленные 6000 нит пиковой яркости – лишь маркетинг. Зато девайс радует звуком, он у него буквально на уровне флагманов (в обзоре есть примеры звучания).

Realme GT 6T. Фото: GSMArena.

Батарея 5500 мАч при использовании зарядки 120 ватт заряжается на 100% лишь за 28 минут, что очень быстро даже с учётом мощности. Авторы обзора положительно оценили производительность гаджета, а также умение девайса долго не сбавлять её под серьёзной нагрузкой. Похвалы удостоились камеры, включая работу при недостаточном освещении. 

В главной камере GT 6T, напомним, также используется матрица Sony, хоть и не такая продвинутая, как в 13 Pro+.

Минусы устройства по мнению GSMArena: зарядка входит в комплект поставки не на всех рынках. Сверхширокоугольная камера слишком простенькая для столь недешёвого девайса. Во время записи 4K-видео гаджет не использует электронную стабилизацию. А ещё у него нет поддержки eSIM.

Заметим, что у Realme GT 6T есть странности с ценой. Гаджет (то же самое устройство под другим названием – GT Neo6 SE) стартовал в Китае с заманчивого ценника в 1800 юаней (22 тысячи рублей). В Индии его цена начинается с 31 тысячи рупий (32 тысячи рублей). Ну а в Россию девайс пришёл уже с неожиданно мрачным ценником от 50 тысяч рублей. Впрочем, на распродажах в различных онлайн-площадках эта сумма существенно падает.

#смартфоны #realme #realme gt 6t #realme 13 pro+
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