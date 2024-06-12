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Alex040
Стали известны детали о Redmi Note 14, а также будущих флагманах Realme и Honor
Инсайдер Smart Pikachu в социальной сети Weibo один за другим опубликовал посты с известной ему информацией о грядущих новинках китайских смартфонов.

Redmi Note 13 Pro+. Фото: PhoneArena.

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Прежде всего, речь идёт об обновлении самой популярной линейки Xiaomi – Redmi Note 14. Моделей, как обычно, будет несколько. Все они получат экран с разрешением 1,5К. Однако одним версиям достанется плоский дисплей, а другим – слегка изогнутый. Напомним, сейчас в линейке Redmi Note 13 изогнутый экран есть лишь у самой дорогой модели Pro+.

Также инсайдер упоминает, что гаджеты получат «флагманскую» камеру», не вдаваясь в подробности. Со своей стороны заметим, что новые модели могли бы сделать упор на более крупные матрицы камер, а не на число мегапикселей, как сейчас. Ну а базовому Redmi Note вдобавок не помешала бы оптическая стабилизация, которой там сейчас нет.

Наконец, Smart Pikachu упоминает, что одна из моделей Redmi Note 14 может стать дебютом процессора Snapdragon 7s Gen 3. К слову, по данным инсайдера, Realme также готовит к выпуску некую новинку с данным процессором. 

Все старшие модели актуальной линейки Redmi Note 13 оснащены камерами с разрешением 200 Мп. Фото: Nextpit.

Redmi Note 14 выйдут в Китае предположительно осенью, а чуть позже поступят в глобальную продажу. Также стоит учитывать, что линейка Note 14 вновь будет представлена в версиях 5G и 4G с разными процессорами.

Далее инсайдер коснулся темы флагманов. По его данным, на конец года Realme готовит модель GT7 Pro, которая станет вершиной всех смартфонов компании и придёт на смену представленному в конце 2023 GT5 Pro. Девайс предложит новый дисплей, хотя его разрешение останется прежним. 

Основные изменения включают в себя работу над батареей и камерами. По сравнению с нынешним GT6 Pro, ёмкость батареи вырастет с 5400 мАч минимум до 5800 мАч. Гаджет также предложит модернизированную камеру-перископ, а модуль для сверхширокоугольной съёмки может получить сенсор с разрешением 50 Мп. У актуальной модели, напомним, здесь всего 8 Мп.

Нынешний флагман Realme GT5 Pro. Модели GT6 Pro, скорее всего, не ожидается. Фото: GSMArena.

В свою очередь, другой инсайдер, Digital Chat Station, недавно упоминал схожие данные. По его информации, GT7 Pro получит флагманский Snapdragon 8 Gen 4, а также дисплей крайне высокого качества. Что касается зарядки мощностью 300 ватт, информация о которой на днях утекла в сеть, то источник опроверг эти данные, сказав, что сейчас Realme сосредоточена на объединении батареи 6000 мАч с зарядкой 100 или 120 ватт.

Наконец, инсайдеры приоткрыли завесу тайны над флагманами Honor Magic 7. По данным Smart Pikachu, создание новинок идёт быстрее обычного, а анонс вместо января 2025 возможен уже под конец этого года. В основе будет лежать процессор Snapdragon 8 Gen 4.

Главной изюминкой девайса станут дисплеи. В этом году, напомним, уникальные двухслойные OLED-экраны получили только крайне дорогие модели Ultimate/Porsche Design, которые вдобавок не продаются в России. Однако, если верить инсайдеру, в линейке Magic 7 двухслойный OLED может быть как минимум у версии Pro.

Актуальный флагман Honor Magic 6 Pro. Фото: PhoneArena.

Двухслойный OLED-экран часто называют ещё двойным или тандемным. Совсем недавно такие появились в планшетах iPad Pro, но в iPhone и в Android-флагманах, кроме Honor, их ещё нет. Такой экран одновременно получается более ярким и более экономным по потреблению энергии. Вдобавок он значительно более долговечен. Ну а минусом пока является цена и ограниченность производства.

Форма дисплеев останется микроизогнутой. Очевидно, в Honor считают это разумным компромиссом между прямыми и сильно изогнутыми экранами. Новые гаджеты получат дисплеи с разрешением 1,5К и, впервые, 2K в версиях Pro. Столь большое разрешение сейчас Honor использует только для складных моделей.

Со своей стороны заметим, что экран будущих флагманов Honor наверняка вновь будет отличаться высокой частотой ШИМ, более 4000 Гц, что в теории должно быть хорошо для зрения. 

Увы, про камеры Magic 7 Pro инсайдер ничего не сказал, добавив лишь, что существенного прогресса стоит ждать в ёмкости батареи и мощности беспроводной зарядки.

Наконец, Smart Pikachu отметил, что в линейке будущих Magic вновь будут более продвинутые модели, чем базовая и версия Pro. Однако этих, наиболее ультимативных Magic 7 стоит ожидать только в 2025 году.

#xiaomi #honor #realme #redmi #realme gt #redmi note #honor magic
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