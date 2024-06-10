Согласно прогнозам Леопольда Ашенбреннера, бывшего сотрудника OpenAI, человечество может столкнуться со сверхсильным искусственным интеллектом (ИИ) уже к 2028 году.

Ещё лет пять назад появление полноценного искусственного интеллекта казалось чем-то весьма далёким, на что могли бы уйти как минимум десятилетия. Однако стремительное развитие нейросетей здорово ускорило прогресс в этой области.

реклама

Если пять лет назад пользователям была доступна только GPT-2, которая с трудом связывала слова между собой, то сейчас нейросети способны писать длинные рассказы, придумывать стихи и даже создавать рабочий программный код.

Однако, если верить бывшему сотруднику OpenAI (создатели ChatGPT), Леопольду Ашенбреннеру, на самом деле всё ещё только начинается. Человечество ожидает встречи с радикально более сильным ИИ, причём эта встреча может состояться гораздо раньше, чем мы думали.

Между названной выше GPT-2 и актуальной GPT-4 прошло всего 4 года. По мнению Ашенбреннера, достаточно всего лишь ещё одного примерно такого же периода времени, чтобы фантастика стала реальностью. Причём своё мнение он подкрепляет внушительными расчётами и аналитикой, расписанными на 165 страниц.

По оценке исследователя, за последние годы нейросети OpenAI продемонстрировали развитие от уровня дошкольника до умного старшеклассника.



Наиболее важный посыл автора: через 3 года искусственный интеллект может достигнуть уровня AGI (умный ИИ, сопоставимый с человеком почти во всём). А всего лишь через год он перейдёт на следующий этап – ASI. Это сверхинтеллект, радикально превосходящий человеческий.

Впрочем, Ашенбреннер уточняет, что AGI в 2027 и ASI в 2028 – это довольно упрощённые цифры. В реальности некоторые черты AGI ИИ может обрести уже в 2026, а полный переход к этапу сверхинтеллекта может затянуться до 2029.

В тексте исследователя также много опасений по поводу самого ИИ. Автор называет его более опасным, чем ядерное оружие. В свою очередь Китай, по мнению автора, может в конечном счёте опередить США в гонке благодаря заимствованию технологий, которые не защищаются должным образом, а также существенному перевесу по генерации электроэнергии.

Главным препятствием для лидерства США в области ИИ может стать нехватка электроэнергии. Китай, напротив, будет стремительно набирать мощности.



Мнение Ашенбреннера в целом могло бы казаться не столь реалистичным, если бы до него несколько иных крайне заметных фигур в ИТ-индустрии не называли похожие сроки. Речь здесь, впрочем, идёт только про AGI.

Сэм Альтман, глава OpenAI, изначально упоминал для AGI 2030 год, однако в последнее время использует формулировку «к концу десятилетия или раньше». Тем самым намекая, что разработка ускорилась.

В свою очередь глава Nvidia Дженсен Хуанг и основатель Valve Гейб Ньюэлл называют в качестве ориентира для появления AGI 2029 год. Глава Google DeepMind Демис Хассабис указывает схожее время, говоря о появлении AGI «до 2030 года». Другой представитель этой команды, специализирующейся на ИИ, Шейн Легг более конкретен и называет срок до 2028 года.

Что касается следующего этапа – сверхинтеллекта, то здесь оценки пока чаще всего просто не делаются. Однако есть мнение, что превращение AGI в ASI может оказаться на удивление быстрым, составив лишь месяцы, недели или даже дни. Здесь, очевидно, имеется в виду, что AGI сам сможет вывести себя на качественно более высокий уровень, возможно даже без участия человека.

GPT-4o – самая продвинутая ИИ-модель OpenAI на сегодняшний день.



Несколько иной позиции придерживается Илон Маск, который также активно участвует в ИИ-гонке. Миллиардер стоял у истоков нынешнего лидера – компании OpenAI. А сейчас вкладывает значительные средства в собственный проект – команду xAI, работающую над умным ботом Grok.

По мнению Маска, уровень AGI может быть достигнут гораздо раньше: уже к концу 2025. А вот переход к сверхинтеллекту, который будет «умнее всех людей на планете вместе взятых», пойдёт не так быстро, как по прогнозу Ашенбреннера и уж тем более не за дни. В варианте Маска этап ASI наступает в течение пяти лет, то есть к 2029 году.

Несмотря на разницу в конкретных годах и подходах к прогнозированию ситуации, все эти мнения объединяет одно: сроки. Вторая половина нынешнего десятилетия может оказаться решающей для появления сильного или даже сверхсильного искусственного интеллекта.