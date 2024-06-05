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Alex040
Главное отличие Xiaomi Redmi 13 от Redmi 12 оказалось в камере с большой матрицей
Xiaomi активно готовится к запуску Redmi 13. На протяжении последних недель в сети появились практически все детали по следующему бюджетному хиту компании, и главная из них касается камеры.

Redmi 13. Фото: Tabloid PULSA.

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О Redmi 13 сообщают инсайдер Paras Guglani, его ресурс Passionategeekz, а также крупный индонезийский портал Tabloid PULSA. Страницы девайса появились в китайских и европейских магазинах. Официальный анонс, судя по утекшим в сеть постерам, может состояться уже 5 июня. Главное новшество – тыльные камеры 108 + 2 Мп вместо связки 50 + 8 + 2 Мп.

Таким образом, главная камера базовых моделей Redmi впервые получит столь высокое разрешение (в более дорогих Redmi Note камеры 108 Мп уже есть).

Впрочем, дело не в мегапикселях, ведь, как известно, они напрямую не влияют на качество съёмки. Изюминка в том, что камера 108 Мп, судя по всему, основана как минимум на современной матрице Samsung формата 1/1.67". Более скромных по размеру сенсоров для 108 Мп сейчас просто не бывает. 

Судя по утекшим данным, камера 108 Мп также откроет девайсу возможность трёхкратного зума за счёт высокого разрешения сенсора.

Напомним, для Redmi 12 Xiaomi использовала сенсор 50 Мп, тоже от Samsung, но очень скромного размера 1/2.76". В обоих случаях размер пикселя составляет 0,64 мкм.

Главная деталь кроется в том, что смартфон с главной камерой, что 50 Мп, что 108 Мп, по умолчанию будет снимать фото в режиме 12 Мп. Сенсоры 50 Мп здесь объединяют 4 пикселя в один, а современные матрицы по 108 Мп объединяют, соответственно, 9 пикселей в 1.

В итоге объединённый пиксель на старой маленькой матрице будет иметь размер 1,28 мкм, а на новой большой матрице 1,92 мкм, т. е. в полтора раза больше. Это ключевой момент и он особенно важен для улучшения качества съёмки вечером, ночью и в помещениях с плохой освещённостью. 

А вот запись видео останется ограничена разрешением Full HD и частотой кадров 30 fps. Здесь важен процессор, а он в Redmi 13 остаётся весьма простым. Впрочем, записывать видео в более продвинутом качестве не могут даже более дорогие базовые модели Redmi Note 12/13. Они за увеличенную цену предлагают OLED-экран вместо IPS, но процессор там не сильно лучше.

Фронтальная панель Redmi 13. Фото: Tabloid PULSA.

Есть ли ещё отличия между Redmi 13 и Redmi 12? Да. У новинки фронтальная камера с разрешением 13 Мп вместо 8 Мп, лишь чуть-чуть более мощный процессор Helio G91 вместо G88, а ещё поддерживаемая мощность зарядки подросла с 18 до 33 ватт. По умолчанию, у гаджета предустановлено более свежее фирменное ПО Xiaomi, базирующееся на Android 14.

Ещё одним, пока не подтверждённым новшеством, является гироскоп. Его нет в Redmi 12, но в Redmi 13, если верить порталу GSMArena, он таки есть. Гироскоп – базовый сенсор и нужен для быстрой реакции интерфейса смартфона на смену положения, нужен для игр, навигации и иногда даже для камеры.

В остальном характеристики прежние: Redmi 13 предлагает крупный IPS-дисплей 6,79’’ с частотой обновления 90 Гц. Ёмкость батареи составляет 5030 мАч, сканер отпечатков находится сбоку, есть простейшая защита от брызг IP53, Wi-Fi 5 (ac) и USB-C. 

Наличие поддержки NFC зависит от региональной ориентированности модели, так что здесь следует внимательно изучать страницы магазинов.

Доступные расцветки девайса. Инсайдеры сообщают, что также будет версия в светло-розовом варианте исполнения. Фото: Tabloid PULSA.

Цены и память. Пока что в сети распространяется европейская цена гаджета, причём из Португалии, где за модель с 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флеш-памяти просят от 180 евро. Есть также ещё более дорогие модификации с 8 ГБ оперативки и 256 ГБ энергонезависимой памяти. Впрочем, есть надежда, что в РФ девайс можно будет купить по более разумной цене.

#смартфоны #xiaomi #redmi #камера #redmi 13 #redmi 12
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