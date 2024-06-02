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Alex040
StatCounter: Windows 11 может никогда не догнать Windows 10
Аналитическое агентство StatCounter, специализирующееся на изучении трафика в глобальной сети, предоставило результаты за май. Сервис, среди прочего, позволяет взглянуть на популярность различных операционных систем. Для Windows 11 есть плохие и хорошие новости.

Новое меню «Пуск» в Windows 11

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Начнём с хорошего. Доля Windows 11 после двух месяцев неожиданного падения снова слегка растёт. По итогам мая её цифры на фоне других версий Windows составили 27,67%.

Впрочем, это всё равно меньше, чем сервис фиксировал в феврале. Тогда доля наиболее актуальной ОС Microsoft достигла 28,16% и более высокого показателя Windows 11 с тех пор не показывала. Иными словами, новая система уже три месяца подряд не может показать результат выше достигнутого под конец зимы.

Статистика популярности версий Windows по состоянию на май 2024.

Напомним, релиз Windows 11 состоялся в октябре 2021 года. С тех пор прошло уже более 31 месяца. Если верить статистике StatCounter, то Windows 10 примерно за аналогичный период времени с момента своего релиза в 2015 смогла набрать гораздо больше пользовательской базы. Через 31 месяц «десятка» занимала уже 43,53% среди версий.

Таким образом, по скорости распространения среди пользователей Windows 11 отстаёт от Windows 10 более чем в полтора раза.

Собственно, и сама Windows 10 по состоянию на май 2024 продолжает господствовать среди Windows с результатом 68,34%. Среди более старых версий самая популярная – Windows 7.

Спустя 31 месяц после своего релиза Windows 10 привлекла более 40% пользователей, а в ноябре 2021 (спустя месяц после выхода Windows 11) достигла предельных для себя 82%.

Сервис даёт для «семёрки» 2,86% пользователей. Казалось бы, немного. Но, с другой стороны, это значительно больше, чем есть у Windows 8 (0,24%), 8.1 (0,43%), Vista (0,06%) и XP (0,37%) вместе взятых.

Ситуация с Windows 11 сейчас весьма напоминает расклад с Windows 7 и Windows 8, а также с Windows XP и Vista. В этих случаях новые системы не могли даже близко подобраться к результатам старых.

Microsoft достаточно бодро обновляла Windows 11 в первые годы после её появления, исправив часть недоработок, за которые критиковали систему. Однако в последнее время обновления стали менее масштабными. Это косвенно может подтверждать слухи о том, что компания якобы уже вовсю работает над Windows 12.

Вся многолетняя работа по детально настраиваемому меню «Пуск» Windows 10 (на скриншоте) после выхода Windows 11 канула в Лету.

Со своей стороны заметим, что сервис StatCounter, как нам кажется, больше ориентируется на трафик с «западных» ресурсов из Европы и США. А такие страны, как Китай, Индия и Россия, по каким-то причинам меньше влияют на итоговые цифры. Доказательством тому могут быть весьма высокие цифры для macOS на десктопах и отсутствие HarmonyOS среди мобильных систем.

Если наши догадки верны, то доля старых версий Windows по итогу должна быть заметно больше, а ситуация для Microsoft ещё менее позитивной.

С другой стороны, поводов для паники у Microsoft также нет. Если верить StatCounter, за прошедший год её главные конкуренты для ноутбуков и стационарных ПК в лице macOS и ChromeOS не добились никаких успехов. Более того, они ощутимо ослабили свою долю на рынке, тем самым укрепив положение Windows ещё сильнее.

В свою очередь, дистрибутивам Linux в мае 2024 по сравнению с маем 2023 удалось подрасти с 2,7% до 3,77%.

#microsoft #windows #windows 11 #операционные системы #статистика #windows 10
Источник: gs.statcounter.com
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