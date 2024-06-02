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Alex040
Lostarmour: В мае армия РФ рекордно нарастила применение БПЛА-камикадзе "Ланцет"
По данным Lostarmour, в этом году "Ланцеты" уже ставили несколько рекордов по своему применению, но май стал абсолютным лидером.

Обширная география применения дронов "Ланцет" на линии фронта и за её пределами.

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Отечественный портал Lostarmour, занимающийся мониторингом ситуации в зоне СВО, выдал статистику, согласно которой за май число подтверждённых использований БПЛА "Ланцет" впервые превысило три сотни.

Для сравнения, предыдущий рекорд был установлен в марте. Тогда Lostarmour зафиксировали 178 применений данного БПЛА-камикадзе в течение месяца. Таким образом, май превзошёл результаты марта почти на 70%

Нынешний скачок в использовании "Ланцета" может быть связан как с увеличением производства, так и с существенным расширением зоны боевых действий в Харьковской области, которое началось как раз в мае.

Пусковая установка с дроном "Ланцет" в версии "Изделие 51" (иллюстрация с официального сайта ZALA AERO).

Lostarmour ведёт свою статистику из открытых источников, суммируя число видео с применением данного типа вооружений. Это означает, что на практике применений могло быть значительно больше. В статистику попадают лишь те из них, что запечатлены на видео, а сами эти видео есть в сети.

Если верить Lostarmour, первые одиночные применения "Ланцетов" начались в июле 2022 года. Ровно через год впервые было зафиксировано применение данного БПЛА более 100 раз за месяц.

Также Lostarmour детализирует свою статистику, уточняя, что "Ланцетом" пользуются множество российских подразделений, однако наиболее часто операторами выступают ВДВ и ОБТФ Каскад.

В свою очередь, также ведётся статистика поражённых целей. Наиболее часто с помощью "Ланцета" поражаются гаубицы (426 на момент написания этого текста), САУ (378) и танки (306) противника. 4 раза "Ланцеты" попадали даже по находящимся на земле самолётам.

Статистика опубликованных ударов барражирующими боеприпасами "Ланцет" по месяцам.

Суммарное применение БПЛА "Ланцет" за всё время СВО составило более 1830 раз (напомним, речь только про применения, дополненные видеофиксацией). Правда, в 131 случае был отмечен промах, а как минимум в 31 случае атаковался макет.

Барражирующие боеприпасы "Ланцет" производятся компанией «ZALA AERO», головной офис которой находится в Ижевске. Компания также работает над беспилотными мини-самолётами и вертолётами. Помимо "Ланцета" в зоне СВО от них иногда применяется дрон-камикадзе "Куб-БЛА", отличающийся более компактными габаритами.

Детальная статистика по целям, уничтоженным и повреждённым с помощью дронов "Ланцет".

Ещё одной, более свежей разработкой ZALA, применение которой в ходе СВО пока на 100% ещё не подтверждено, является дрон-камиказде "Италмас". Если дальность полёта различных модификаций "Ланцета" составляет 40-70 км, то "Италмас" может пролетать как минимум 200 км, атакуя противника даже в глубоком тылу. Его боевая часть по сравнению с "Ланцетом" также значительно увеличена.

#сво #армия #бпла #ланцет #бпла &quot;ланцет&quot;
Источник: lostarmour.info
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