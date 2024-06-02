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Alex040
Флагманы Xiaomi 15 получат основную камеру с необычным объективом
Следующее поколение флагманов Xiaomi обещает значительный прогресс в области мобильной фотографии. Модели Xiaomi 15 получат основную камеру с рекордной апертурой объектива и другими важными улучшениями.

Базовая модель в актуальной линейке Xiaomi 14.

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Xiaomi вовсю работает над своей следующей флагманской серией, которая может быть анонсирована в октябре. Модели Xiaomi 15 и 15 Pro имеют высокий шанс стать первыми на рынке смартфонами с мощнейшим процессором Snapdragon 8 Gen 4. Однако не меньше внимания приковано к их камерам.

Достаточно много подробностей здесь за последнюю неделю раскрыли китайские инсайдеры Digital Chat Station и Smart Pikachu.

Главная из трёх тыльных камер Xiaomi 15 вновь получит сенсор от OmniVision с разрешением 50 Мп и размером около 1/1.3’’. Его дополнит оптическая стабилизация и лазерный автофокус. Однако главной «изюминкой» должен стать объектив с необычно широкой апертурой. 

Конкретное значение инсайдеры не называют, но напомним, что в актуальном Xiaomi 14 фиксированная ширина апертуры составляет f/1.6, а в Xiaomi 14 Pro используется значительно более продвинутый механизм с переменной апертурой f/1.4-f/4.0.

Если компания решила использовать для базовой версии Xiaomi 15 апертуру шире f/1.6, то с большой вероятностью этой модели достанется упомянутый выше переменный механизм. То есть то, что раньше было в Pro, теперь будет и в стандартной модели. Более того, по данным инсайдеров, Xiaomi 15 может получить объектив с апертурой f/1.2-f/5.0. Иными словами, границы станут шире.

Xiaomi 14 Pro. Фото: South China Morning Post.

Смартфонов с переменной апертурой сейчас всё ещё мало, а конкретно такого большого диапазона и вовсе не предоставляет ни один девайс. Переменная апертура f/1.2-f/5.0 не только увеличит вариативность съёмки, но и даст девайсу заметное преимущество в условиях как сильного недостатка света, так и, наоборот, при его избытке. 

Также инсайдер Digital Chat Station упоминает новое специализированное покрытие на линзах в объективе. Оно будет антибликовым и многослойным, что должно позитивно отразиться на качестве съёмки, избавив изображения от некоторых видов артефактов и искажений.

В свою очередь, инсайдер Smart Pikachu упоминает значительно улучшенные портретную и макросъёмку, а также сверхвысокую светочувствительность. Последнее вновь может намекать на особо широкую апертуру объектива, которая дойдёт до f/1.2.

Также Xiaomi хочет заменить обычные телефото камеры Xiaomi 15 на телефото-перископ, что позволит реализовать заметно более сильный зум. По словам инсайдеров, компания твёрдо намерена сделать это в версии Pro, а вот базовая модель пока под большим вопросом.

Xiaomi 14 Ultra. Эта модель отличается огромной 1’’ матрицей основной камеры. Такой, если верить инсайдерам, не будет даже в Xiaomi 15 и 15 Pro.

Помимо нового процессора и камеры ожидаются также иные изменения. В частности, инсайдеры упоминают возможность использования ультразвуковых сканеров отпечатков вместо оптических. Таким не страшны влага и грязь. Другим улучшением должны стать увеличенные батареи. Сейчас в линейке Xiaomi 14 они не дотягивают до 5000 мАч. Однако будущие аккумуляторы, по разным данным, получат ёмкость от 5000 до 5300 мАч.

Наконец, дизайн тыльной панели останется без существенных изменений, а рамки на передней панели станут ещё чуточку уже.

Как и прежде, базовая модель предложит плоский дисплей с диагональю 6,3-6,4’’, а Pro-версия – изогнутый экран 6,7’’ или более. При этом релиз модели Pro на глобальном рынке пока под вопросом. В поколении Xiaomi 14 компания вывела в глобальную продажу за пределы Китая только базовую модель и версию Ultra.

Увы, о грядущих моделях Xiaomi 15 есть и не самые позитивные новости. Так, цена устройств может стать ещё больше из-за того, что новая SoC Snapdragon 8 Gen 4 обойдётся производителю гораздо дороже предыдущего процессора от Qualcomm. В свою очередь, релиз Ultra-версии вновь произойдёт существенно позже других моделей линейки, и в этом году его ждать не стоит.

#xiaomi #snapdragon #камеры #xiaomi 15
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Монитор Xiaomi G Pro 27i имеет частоту 180 Гц и разрешение 2K
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