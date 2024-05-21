Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Alex040
Портал DebugBear провел тест расширений Chrome для выявления наиболее замедляющих браузер
Среди негативно влияющих на производительность оказались модули для быстрого доступа к ИИ, известные менеджеры паролей и дополнения от именитых антивирусных брендов.

Команда портала DebugBear провела внушительное по своему размаху тестирование расширений для браузера Google Chrome с целью узнать, какие модули наиболее негативно влияют на производительность веб-обозревателя.

реклама

Суммарно авторы протестировали около 5000 (!) наиболее популярных расширений, особо выделив ~330 из них, которые имеют пользовательскую аудиторию более миллиона человек.

Вероятно, наиболее любопытная часть исследования касается скорости загрузки сайтов. Её в той или иной степени замедляют почти все расширения, но некоторые делают это сильнее остальных:

Расширения-миллионики Chrome, замедляющие скорость загрузки страниц

Топ антирейтинга среди 330 наиболее популярных расширений, которыми пользуются миллионы, возглавило дополнение Monica AI. Оно предназначено для быстрого доступа к популярным нейросетям и чат-ботам. В Chrome Web Store у него база в 2 миллиона пользователей и средняя оценка 4,9/5. Однако модуль более чем на секунду замедляет загрузку любых веб-страниц.

Причём авторы сразу же делают важное уточнение: тестовый сайт для оценки скорости загрузки был очень простым. Если же страница сложная, содержит много разнообразного контента, то расширение будет замедлять скорость гораздо сильнее. Это касается как Monica AI, так и всех остальных расширений в списке.

Из других модулей, ощутимо замедляющих браузер, авторы выделяют Klarna Pay Later, BlockSite: Stay Focused, а также расширения Avast, Avira и AVG для безопасного шопинга. Если смотреть уже не на 330 миллионников, а на все 5000 протестированных расширений, то в антирейтинге появляются новые лидеры:

Общий список расширений Chrome, наиболее существенно влияющих на скорость загрузки сайтов

Особо сильно замедляет загрузку страниц Bitget Wallet от популярной криптобиржи. Также существенное влияние на скорость оказывают некоторые VPN-расширения и, опять же, модули для быстрого доступа к ИИ/нейросетям.

Ещё одно наблюдение авторов теста: есть расширения, которые ненадолго блокируют взаимодействие с веб-страницей, даже после того как она загружается:

Расширения Chrome, ненадолго блокирующие страницу даже после её загрузки

Здесь особое внимание следует обратить на Avira Password Manager и TextCortex AI Assistant.

Отдельные расширения также оказались очень «прожорливыми» в плане места на диске, которое занимают их папки. Особенно высокие аппетиты здесь у популярных блокировщиков рекламы, которые резервируют для себя более 400 МБ. В свою очередь, некое расширение Meme Soundboard забирает себе более 600 МБ:

Расширения Chrome, наиболее требовательные к свободному месту на диске

Впрочем, дополнений, которые столь активно отнимают место на вашем SSD или HDD, немного. Из 5000 модулей лишь 27 занимают на диске более 100 МБ.

Ещё авторы тестировали дополнительную нагрузку, которую расширения оказывают на процессор. Это не замедляет загрузку страниц, но зато может приводить к подтормаживаниям, особенно если у вас не самое сильное железо.

Среди наиболее популярных ~330 расширений особенно негативные результаты здесь вновь у упомянутых выше Klarna и Monica, а также у Honey: Automatic Coupons и Coupert - Automatic Coupon Finder.

Расширения-миллионики Chrome, оказывающие особую нагрузку на процессор

Из менее популярных 5000 модулей особое внимание, судя по тестам DebugBear, стоит обратить на Superagent - Automatic cookie consent – это расширение более 4 секунд может «грузить» ваш процессор при загрузке каждой страницы.

Ещё одно любопытное наблюдение: некоторые очень популярные расширения нарушают механизм кэширования браузера, что может негативно сказаться на производительности в ряде сценариев. Среди таких нарушителей авторы отмечают:

  • LastPass Password Manager (10 миллионов пользователей)
  • Avast Online Security (8 миллионов пользователей)
  • Avira Browser Safety (6 миллионов пользователей)
  • Norton Password Manager (5 миллионов пользователей)
  • Snap&Read (4 миллиона пользователей)
  • Microsoft Editor (2 миллиона пользователей)

В заключение команда DebugBear рекомендует, если не удалять расширения, то, по крайней мере, попытаться настроить их работу только на отдельных нужных вам сайтах, если модуль поддерживает подобную настройку.

Большинство расширений влияет на браузер совсем незначительно. Но если модулей у вас установлено около десятка и более, то негативный эффект будет уже весьма силён. Причём чем слабее железо, тем сильнее вы это почувствуете.

#google #chrome #браузер #производительность #расширения
Источник: debugbear.com
+
Написать комментарий (0)
Появились варианты цветового оформления серии Google Pixel 9
Google инвестирует 1,1 миллиарда долларов в свою инфраструктуру в Финляндии
Google: время автономной работы смартфонов на Android 15 в режиме ожидания увеличится на 3 часа
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Российские подразделения начали ещё одно наступление на Харьковском направлении
3
Разработка ремастера GTA: Vice City на движке RAGE близится к завершению
3
На аукцион попала самая ценная коллекция монет в истории, скрывать которую завещал первый владелец
2
Мастерство пилотов Ка-52 "Аллигатор" помогло увернуться от зенитной ракеты ВСУ
3
Подразделения ВДВ закрепились на первой линии многоэтажной застройки в Часов Яре
+
В Новосибирске построят пятый автомобильный мост через Обь к 2030 году
1
Первая суперъяхта с водородным и дизельным двигателями спущена на воду в Нидерландах
1
В ВСУ начали использовать "матку" fpv-дронов, выполняющую функцию наводчика и носителя "птиц"
1
Astronomy.com: В образце астероида обнаружены новые породы
2
Складной смартфон Moto Razr (2024) получит ряд заметных изменений
+
Спутниковый интернет Starlink официально запущен в Индонезии
+
В Казани проведут уникальную инженерную операцию по перемещению Шуховских башен
2
Компания Blue Origin отправила туристов в космос 19 мая
+
В сети появилось видео распаковки POCO F6 Pro
1
В продажу поступил USB-накопитель со сроком службы 200 лет
1
Бывший разработчик Rockstar объяснил, почему GTA 6 не выйдет на ПК во время релиза
4
В Норвегии возвели энергоэффективный асимметричный небоскрёб
2
Новый планшет Apple iPad Pro разобрали и оценили ремонтопригодность
+
Игра Total War: Star Wars готовится к выходу
+
Покупатели российского ПО стали получать многомиллионные иски от их разработчиков за использование нелицензионного софта
3

Популярные статьи

Почему GeForce GTX 1050 Ti и GeForce GTX 1650 всё ещё в топе самых популярных игровых видеокарт
40
8 народных процессоров для игровых ПК в 2024 году, о покупке которых вы точно не пожалеете
18
Нетбуки — какими они были, почему исчезли, и чем их можно заменить
20
Что вам надо знать перед продажей Xbox series S
20
Итоги гоночного уик-энда 18-19 мая
2
Мое мнение о Steam Deck OLED (Eurogamer)
2
Мое мнение о AyaNeo 2 (Eurogamer)
+
Мое мнение о PlayStation Portal (Eurogamer)
3
Американские инвесторы скупают акции технокомпаний Китая и сбрасывают активы техногигантов США
+
КНР перезагрузит рынок недвижимости за счет выкупа жилья государством
3

Сейчас обсуждают

Дмитрий
07:45
стоит как 3080 поддержанная 😂 или 96 гигов ддр5. или два харда по 10 терабайт.
Мое мнение о PlayStation Portal (Eurogamer)
Дмитрий
07:44
для пк вроде как есть. на четверке точно мне друг предлагал чтобы я поиграл
Мое мнение о PlayStation Portal (Eurogamer)
World Trailer
07:42
Эта папка не о том о чем вы подумали.
Энтузиаст сумел запустить Windows XP на процессоре Intel i486
kitava
07:42
Ну вынесли и вынесли. В конечном итоге а сколько у этого МУСора батальнов, чтобы хотя биби посадить. Всё больше клоунов из себя строят.
Международный уголовный суд выдал ордер на арест премьер-министра Израиля Нетаньяху
Артём Николаев
07:36
Пятёрку - тебе в дневник, пять баксов - мне на кошелёк.
В США в десятки раз завышены цены на обслуживание и ремонт автомобилей
Дмитрий
07:33
Может покачто и так. но вот в ближайшем будущем уже все новинки игр будут такими же выходить. ибо нвидия прикажет и всё.
Почему GeForce GTX 1050 Ti и GeForce GTX 1650 всё ещё в топе самых популярных игровых видеокарт
Дмитрий
07:31
Я не говорю про Россию конкретно. Я вообще про мир. а европеец не будет отдавать 2000 евро вместо 500 ради игрулек тем более. У нас то да проще купить пк и на тыренных аккаунтах и пиратках играть. ...
Почему GeForce GTX 1050 Ti и GeForce GTX 1650 всё ещё в топе самых популярных игровых видеокарт
Сергей Гончаров
07:25
гони пять баксов и я легко скажу произошло
В США в десятки раз завышены цены на обслуживание и ремонт автомобилей
EXPrompt
07:25
Ну это достаточно очевидно что в разных частях Сол систем 4млпд лет назад были разные условия образования пород. Они и должны быть разными.
Astronomy.com: В образце астероида обнаружены новые породы
Такой то
07:25
после пятого урожая с удобренных полей
Samsung планирует запустить массовое производство 3-нм чипсета Exynos 2500
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем