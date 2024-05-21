Среди негативно влияющих на производительность оказались модули для быстрого доступа к ИИ, известные менеджеры паролей и дополнения от именитых антивирусных брендов.

Команда портала DebugBear провела внушительное по своему размаху тестирование расширений для браузера Google Chrome с целью узнать, какие модули наиболее негативно влияют на производительность веб-обозревателя.

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Суммарно авторы протестировали около 5000 (!) наиболее популярных расширений, особо выделив ~330 из них, которые имеют пользовательскую аудиторию более миллиона человек.

Вероятно, наиболее любопытная часть исследования касается скорости загрузки сайтов. Её в той или иной степени замедляют почти все расширения, но некоторые делают это сильнее остальных:

Расширения-миллионики Chrome, замедляющие скорость загрузки страниц



Топ антирейтинга среди 330 наиболее популярных расширений, которыми пользуются миллионы, возглавило дополнение Monica AI. Оно предназначено для быстрого доступа к популярным нейросетям и чат-ботам. В Chrome Web Store у него база в 2 миллиона пользователей и средняя оценка 4,9/5. Однако модуль более чем на секунду замедляет загрузку любых веб-страниц.

Причём авторы сразу же делают важное уточнение: тестовый сайт для оценки скорости загрузки был очень простым. Если же страница сложная, содержит много разнообразного контента, то расширение будет замедлять скорость гораздо сильнее. Это касается как Monica AI, так и всех остальных расширений в списке.

Из других модулей, ощутимо замедляющих браузер, авторы выделяют Klarna Pay Later, BlockSite: Stay Focused, а также расширения Avast, Avira и AVG для безопасного шопинга. Если смотреть уже не на 330 миллионников, а на все 5000 протестированных расширений, то в антирейтинге появляются новые лидеры:

Общий список расширений Chrome, наиболее существенно влияющих на скорость загрузки сайтов



Особо сильно замедляет загрузку страниц Bitget Wallet от популярной криптобиржи. Также существенное влияние на скорость оказывают некоторые VPN-расширения и, опять же, модули для быстрого доступа к ИИ/нейросетям.

Ещё одно наблюдение авторов теста: есть расширения, которые ненадолго блокируют взаимодействие с веб-страницей, даже после того как она загружается:

Расширения Chrome, ненадолго блокирующие страницу даже после её загрузки



Здесь особое внимание следует обратить на Avira Password Manager и TextCortex AI Assistant.

Отдельные расширения также оказались очень «прожорливыми» в плане места на диске, которое занимают их папки. Особенно высокие аппетиты здесь у популярных блокировщиков рекламы, которые резервируют для себя более 400 МБ. В свою очередь, некое расширение Meme Soundboard забирает себе более 600 МБ:

Расширения Chrome, наиболее требовательные к свободному месту на диске



Впрочем, дополнений, которые столь активно отнимают место на вашем SSD или HDD, немного. Из 5000 модулей лишь 27 занимают на диске более 100 МБ.

Ещё авторы тестировали дополнительную нагрузку, которую расширения оказывают на процессор. Это не замедляет загрузку страниц, но зато может приводить к подтормаживаниям, особенно если у вас не самое сильное железо.

Среди наиболее популярных ~330 расширений особенно негативные результаты здесь вновь у упомянутых выше Klarna и Monica, а также у Honey: Automatic Coupons и Coupert - Automatic Coupon Finder.

Расширения-миллионики Chrome, оказывающие особую нагрузку на процессор



Из менее популярных 5000 модулей особое внимание, судя по тестам DebugBear, стоит обратить на Superagent - Automatic cookie consent – это расширение более 4 секунд может «грузить» ваш процессор при загрузке каждой страницы.

Ещё одно любопытное наблюдение: некоторые очень популярные расширения нарушают механизм кэширования браузера, что может негативно сказаться на производительности в ряде сценариев. Среди таких нарушителей авторы отмечают:

LastPass Password Manager (10 миллионов пользователей)

Avast Online Security (8 миллионов пользователей)

Avira Browser Safety (6 миллионов пользователей)

Norton Password Manager (5 миллионов пользователей)

Snap&Read (4 миллиона пользователей)

Microsoft Editor (2 миллиона пользователей)

В заключение команда DebugBear рекомендует, если не удалять расширения, то, по крайней мере, попытаться настроить их работу только на отдельных нужных вам сайтах, если модуль поддерживает подобную настройку.

Большинство расширений влияет на браузер совсем незначительно. Но если модулей у вас установлено около десятка и более, то негативный эффект будет уже весьма силён. Причём чем слабее железо, тем сильнее вы это почувствуете.