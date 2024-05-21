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Alex040
Bloomberg: Apple совершает ошибку, излишне разделяя iPad и MacBook
В Bloomberg подвергли критике текущую стратегию Apple, касающуюся явного разделения планшетов iPad и ноутбуков MacBook. Журналист Марк Гурман в своём материале отмечает, что такой подход может ограничивать потенциал и отталкивать покупателей.

В прошедшие выходные издание Bloomberg опубликовало обширную статью, касающуюся текущих проблем и планов компании Apple. Львиная часть материала, подготовленного обозревателем Марком Гурманом, касалась отставания Apple в области искусственного интеллекта. Однако не обошёл критикой журналист и текущую стратегию компании в отношении iPad и MacBook.

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В Bloomberg считают, что Apple, избегая конкуренции между собственными устройствами, допускает ошибку

Уже долгие годы Apple намеренно отчётливо разделяет планшеты iPad и ноутбуки MacBook как в аппаратном, так и в программном плане. Этот вопрос всегда вызывал споры и совсем недавно снова обострился с выходом новых iPad Pro.

Западные обозреватели в своих обзорах хвалили «железо» планшетов, включая дисплей и процессор, но удивлялись ограниченности операционной системы. Параллельно с этим вопросы возникли и к MacBook: они ещё минимум полгода будут оставаться на процессорах M2 и M3, в то время как iPad Pro предлагают куда более мощный чип M4.

Марк Гурман в своей аналитике подчёркивает критику Apple от своих коллег и даже усиливает её. По мнению журналиста, Apple совершает ошибку и сдерживает собственные продажи, излишне разделяя MacBook и iPad.

MacBook Air 2024 оцениваются примерно на уровне iPad Pro, но оснащаются процессором M3. При этом новых моделей на базе M4 может не появиться вплоть до 2025. Фото: Engadget

Обозреватель считает, что iPad Pro вместо урезанной по функциональности iPadOS нужна macOS с возможностью запуска всей её богатой библиотеки профессиональных приложений. В свою очередь, MacBook нужен сенсорный экран, причём OLED, а не IPS, что поможет сделать картинку лучше, а сам гаджет компактнее и легче.

К примеру, недавно Huawei показала свой флагманский ноутбук, который с диагональю более 14’’ весит на четверть меньше актуального MacBook Air с экраном 13’’. Во многом это связано как раз с типом матрицы: китайцы уже переходят на OLED-дисплеи.

По мнению журналиста Bloomberg, macOS для iPad и сенсорный OLED-экран для MacBook не испортят, а, наоборот, усилят продажи планшетов и ноутбуков Apple. При этом различия между устройствами отнюдь не исчезнут.

Благодаря OLED-матрице Huawei Matebook X Pro 2024 весит 980 грамм при экране 14,2’’ и батарее 70 Вт*ч. MacBook Air 2024 – 1,24 кг с дисплеем 13,6’’ и батареей 53 Вт*ч

iPad, как и прежде, будет выигрывать своей лёгкостью и компактностью, а также возможностью съёмки фото и видео. В свою очередь, у MacBook будут более крупные дисплеи, полноценная клавиатура, больше портов, выше автономность и вентиляторы для тяжелых рабочих нагрузок.

Стоит отметить, что Apple и раньше демонстрировала желание строго следовать собственным правилам, но потом всё же их нарушала. Давно не актуальный, но наиболее яркий пример – экраны iPhone, которые много лет подряд сохраняли крошечные диагонали 3,5’’ и 4’’, чем неизменно пользовались Android-производители, предлагая экраны гораздо больше.

В итоге Apple сдалась в 2014 году, представив модели 4,7’’ и 5,5’’. Потом компания дошла до 6,5’’, а ещё чуть позже до 6,7’’. Грядущий iPhone 16 Pro Max, по слухам, и вовсе должен получить диагональ экрана 6,9’’, что уже много даже по меркам Android-лагеря.

iPad Pro 2024 первыми среди планшетов предложили тандемный OLED-дисплей. Также новинки примечательны чипом M4, новыми поколениями стилуса и подключаемой клавиатуры

Так что, может быть, Марк Гурман прав и Apple действительно стоит подумать об iPad с macOS и/или MacBook с сенсорным экраном? По крайней мере, в дополнение к текущим моделям.

#apple #ipad #macbook #ipad pro #macos #ipados
Источник: bloomberg.com
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