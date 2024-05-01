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Alex040
Apple может выпустить новое трио своих умных часов уже в начале осени
Несмотря на противоречивые слухи, Apple, похоже, всё-таки представит новые модели умных часов Watch Ultra в этом году, а вместе с ними и недорогие Watch SE третьего поколения. Главной же новинкой может стать юбилейная серия Apple Watch X.

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Apple Watch SE 2. Фото: AppleInsider

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Новые модели умных часов Apple Watch все последние годы традиционно анонсируются на той же презентации, что и новое поколение iPhone. Происходит это событие, как правило, в сентябре. Однако в прошлом году компания обновила лишь две из трёх линеек своих умных часов.

Новые версии тогда получила основная номерная серия и наиболее продвинутые модели Ultra. А вот недорогие модели Watch SE остались совсем без обновлений. В свою очередь, на этот год инсайдеры неоднократно сообщали об отсутствии релиза Watch Ultra 3, который якобы был отложен на 2025.

Новые сообщения именитого инсайдера Минг-Чи Куо, специализирующегося как раз на гаджетах Apple, опровергают более ранние слухи. По словам инсайдера, новые Watch Ultra всё-таки выйдут в этом году, хотя новшеств в них будет немного.

Apple Watch Ultra 2. Фото: AppleInsider

Что касается «бюджетных» Watch SE, то они, согласно данным другого известного инсайдера, Марка Гурмана из Bloomberg, переведены компанией на двухлетний цикл обновления. А так как в 2023 новых Watch SE не выходило, релиз обновлённых моделей в 2024 очень даже вероятен.

Напомним, номерная серия в этом году получит название Watch 10 или Watch X. В последнем случае Apple может поступить так же, как в своё время с iPhone X, вышедшим спустя 10 лет после iPhone первого поколения. Умные часы компании сейчас как раз приближаются к своему десятилетнему юбилею, поэтому «Watch Series X» звучит вполне правдоподобно.

Главной новинкой номерной серии должна стать функция мониторинга давления, которую пользователи Apple ждут от умных часов уже очень давно. Также, по данным авторитетных инсайдеров, часы могут получить более тонкий корпус и функцию отслеживания апноэ во сне, но последнее зависит от хода судебной тяжбы Apple с американской компанией Masimo из-за патентов.

Фанатский концепт на тему дизайна будущих Watch X с их минимальными рамками

По сети также активно ходят слухи, что грядущие умные часы Apple Watch 10/X в третий раз за время своего существования (после Watch 4 и Watch 7) получат новый дизайн с ещё более тонкими рамками вокруг дисплея. Сами дисплеи в таком случае станут чуточку больше. Это лишь слух, но с учётом грядущего юбилея он кажется весьма вероятным.

Что касается Watch SE третьего поколения, то по ним какой-либо информации нет. На сегодняшний день Watch SE 2 используют «устаревший» дизайн с менее крупными дисплеями и толстыми рамками на манер Watch 4/5/6.

Кроме того, в SE менее яркий дисплей, нет режима «всегда активный экран», нет функции ЭКГ, мониторинга уровня кислорода в крови, измерения температуры тела, локально работающей Siri, быстрой зарядки, беспроводной связи UWB и повышенной защиты корпуса. Ещё у SE 32 ГБ встроенной памяти вместо 64 ГБ и датчик сердечного ритма второго поколения вместо третьего.

Watch SE второго поколения рядом с актуальной номерной версией. Фото: The Verge

Очевидно, именно что-то из перечисленного Apple добавит в Watch SE 3. Однако рассчитывать стоит буквально на несколько пунктов: увы, компания не допустит, чтобы её «недорогие» часы приблизились по функциям к основным моделям.

Наконец, Watch Ultra – это венец линейки умных часов Apple. В отличие от номерных моделей, у них прочный титановый корпус, дисплей с пиковой яркостью 3000 вместо 2000 нит, значительно усиленная защита от воды и пыли, мощные динамики, три микрофона, двухдиапазонный GPS, настраиваемая боковая кнопка, более крупная батарея, датчик высоты с расширенным рабочим диапазоном и иные преимущества.

Нововведения в Watch Ultra третьего поколения всё ещё загадка, но инсайдер Минг-Чи Куо заявляет, что их на аппаратном уровне будет немного.

Watch SE 2 рядом с Watch Ultra 2. Фото: The Verge

Наиболее вероятным новшеством для Ultra 3 является поддержка спутниковой связи или, по крайней мере, возможность подать сигнал SOS с координатами и текстовым сообщением через спутник. Такое уже есть в новых iPhone, весьма логично появление подобной функции и в следующих Apple Watch Ultra.

#apple #умные часы #apple watch #watch #apple watch x
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