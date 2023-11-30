Террористы начали стрелять в мирных жителей, после чего были убиты на месте.

В четверг, в утренний час пик, автобусная остановка на въезде в Иерусалим стала местом инцидента со стрельбой. Двое нападавших из Восточного Иерусалима, вооруженных винтовкой М-16 и ручным пистолетом, открыли огонь по гражданским лицам, в результате чего, по сообщениям израильской полиции, по меньшей мере трое погибли и восемь получили ранения. Впоследствии нападавшие были нейтрализованы на месте происшествия солдатами, не находившимися при исполнении служебных обязанностей, и гражданским лицом, находившимся поблизости.

На кадрах с камер видеонаблюдения, полученных агентством Reuters, запечатлена последовательность событий. Видно, как рядом с переполненной автобусной остановкой останавливается белый автомобиль, из которого выходят двое мужчин с огнестрельным оружием и атакуют ожидающих, заставляя людей разбегаться. Затем на кадрах видно, как нападавшие нейтрализуются.

Бенни Ганц, член военного кабинета Израиля, выразил на платформе социальных сетей X, что это нападение укрепляет их приверженность борьбе с угрозами, которые подвергают опасности их граждан, с силой и решимостью.



Министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир, известный своей крайне правой позицией, заявил на месте нападения, что это событие подчеркивает необходимость сохранения твердой позиции и общения с ХАМАСОМ исключительно военными средствами. Он также подтвердил, что Израиль будет продолжать свою политику смягчения правил выдачи лицензий на оружие частным лицам.

Госсекретарь США Энтони Блинкен, который находился с визитом в Тель-Авиве, отметил, что инцидент со стрельбой служит напоминанием о ежедневной угрозе , с которой сталкивается Израиль и его граждане. Он выразил соболезнования жертвам нападения.



Этот инцидент произошел в тот же день, когда Израиль и ХАМАС договорились продлить шестидневное прекращение огня в Газе еще на один день. Это продление предназначено для того, чтобы позволить участникам переговоров продолжить работу над договоренностями об обмене пленников, удерживаемых в прибрежном анклаве, на палестинских заключенных.