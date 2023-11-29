Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Zhan Doszhan
Израиль и ХАМАС ищут новую сделку по продлению перемирия в Газе в последний день
Представитель Израиля заявил, что Израиль рассмотрит любое разумное предложение

реклама

Израиль и ХАМАС в настоящее время ведут переговоры через посредников относительно потенциального продления перемирия в Газе. Срок действия нынешнего перемирия истекает через несколько часов, после чего ожидается возобновление боевых действий после шестидневной паузы.
В среду семьи израильских пленников были проинформированы о личностях тех, кто должен быть освобожден позже в тот же день, как сообщила израильская общественная телекомпания Kan. Эта группа представляет собой окончательный список лиц, которые должны быть освобождены в рамках нынешнего перемирия, если переговорщикам не удастся продлить его.

Хамас, правящая партия в Газе, опубликовала список из 15 женщин и 15 подростков, которые должны быть освобождены из израильских тюрем в обмен. Впервые с начала перемирия в список включены палестинские граждане Израиля, в дополнение к жителям оккупированных территорий.

Палестинский чиновник сообщил агентству Рейтер, что, хотя обе стороны готовы продлить перемирие, соглашение пока не достигнуто. Продолжаются переговоры с Египтом и Катаром, которые выступают в качестве посредников.

Эйлон Леви, представитель израильского правительства, заявил, что Израиль рассмотрит любое серьезное предложение, хотя и отказался сообщить дальнейшие подробности. Он подчеркнул деликатность переговоров, отметив, что на карту поставлены человеческие жизни.

Леви предупредил, что, как только завершится освобождение пленников, боевые действия возобновятся, заявив: "Эта война закончится с концом ХАМАСА".

В соответствии с действующим соглашением, боевики Газы к настоящему времени освободили 60 израильских женщин и детей из числа 240 пленников, захваченных ими в ходе смертоносного нападения 7 октября. Это обеспечило первое перемирие в войне. Двадцать один иностранец, в основном работники тайской фермы, также были освобождены в рамках отдельных параллельных сделок. В свою очередь, Израиль освободил 180 палестинских заключенных, все из которых - женщины и подростки.
Первоначальное четырехдневное перемирие было продлено на 48 часов со вторника, и Израиль выразил готовность продлевать его и далее до тех пор, пока ХАМАС продолжает освобождать по 10 пленников в день. Однако, поскольку в плену остается все меньше женщин и детей, это может потребовать согласия на условия освобождения некоторых израильских мужчин в первый раз.

Освобождение во вторник также ознаменовало собой первый случай, когда в список были включены пленников, удерживаемые "Исламским джихадом", отдельной группировкой боевиков, в дополнение к тем, кого удерживает ХАМАС. Способность ХАМАСА обеспечить освобождение пленников, удерживаемых другими группировками, была предметом спора в ходе предыдущих обсуждений.

#сделка #хаммас
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Байден говорит, что "мы можем поговорить" о прекращении огня между Израилем и ХАМАСОМ
Китай призывает Израиль соблюдать международное право и защищать гражданское население в Газе
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Россия закупает у Украины запчасти и детали для самолётов и вертолётов
41
Eurasian Times: китайская ракета "сбила" бомбардировщик B-21 США в ходе компьютерного моделирования
7
dYdX разблокирует 150 млн биржевых токенов 1 декабря
1
На Украине замечена БМП-1 ВСУ с боевым модулем Копьё
1
Предсказавший кризис 2008 года экономист рассказал о возможном закате эпохи доллара
7
Германию захлестнула волна банкротств – разоряется крупный бизнес с годовым доходом свыше €50 млн
8
Российские инженеры погасили спутниковый интернет Starlink над Луганской и Донецкой областями
9
Российский Су-57 получит рой БПЛА под капотом – заявлены ударные и разведывательные дроны
1
Китайский суперкомпьютер Oceanlight занял второй место в мире по производительности в HPL-MxP
+
Новейший БТР российской армии БТ-3Ф способен уничтожить танки Leopard 2, Abrams и Challenger 2
4
Китай запретил экспорт графита – под угрозой производство аккумуляторов для электрокаров в Японии
+
Российский гибрид подлодки и надводного корабля «Страж» пробудил интерес у ВМФ
+
Турция представила противотанковую ракету с дальностью действия в 4 раза больше, чем у американской
2
Telegraph: Спутники Starlink могут стать законной целью для ВС РФ
6
В Северной Америке люди выстраиваются в очереди, чтобы просто посмотреть на Cybertruck
3
Французские производители сахара требует принять меры против украинской продукции
3
Использование памяти DDR5 в игровых ПК не имеет смысла — она быстрее DDR4 всего на 5%
21
Украина стала единственной в мире страной-эксплуатантом современных систем ПВО Skynex и Skyranger
3
«Калашников» до конца года приступит к производству усовершенствованного автомата АК-12
1
ИИ подвергает сомнению теорию о вымирании динозавров от астероида
10

Популярные статьи

5 причин, по которым я буду покупать только дешевые процессоры и видеокарты в свой игровой ПК
53
Китай первый в мире применил на своей субмарине Type 039C новую стелс-технологию — наклонный парус
+
"Продавцы боли" и "Молчание ангелов" - краткий обзор двух фильмов
2
Япония движется в авангарде полупроводниковых технологий — Токио нацелен преодолеть рубеж в 1 нм
11
О наследии Толкина в играх и паразитировании на нем
3
Краткое сравнение 3080Ti и 4090 - мой опыт, мысли и чаяния
22
Арестович обвинил Запад в обмане Украины и гибели 200 тысяч украинцев
41
Список устройств Samsung, поддерживающих и не поддерживающих новый Android 14
+
Танк Боба Семпла – один из худших танков за всю историю мирового танкостроения
2
Половина опрошенных считают, что могли бы посадить пассажирский самолет, но это не так
10

Сейчас обсуждают

Yilec
18:50
Секель, скажи своим угробам, чтобы перестали бомбить Донецк, и всё наладится.
ВВС Украины: ПВО сбили пять российских самолетов за пять минут
Enforsen Bsv
18:47
У меня вторым компом , до сих пор трудится старый i-3770 с ВК 1060 и 16гб оперативки + два монитора для совместных покатушек по Дискорду.... Отлично справляется с всякими Геншининами , Танками и Кораб...
5 причин, по которым я буду покупать только дешевые процессоры и видеокарты в свой игровой ПК
Mixail80
18:46
если информация из новости соответствует действительности, то это позор в квадрате... т.к. не только "слабые" но и то что есть показать не смогли... :) как по мне, уж лучше в бою (вдруг "выстрелит"), ...
Пентагон предлагает Киеву обменять переданные Abrams на Leoaprd в соотношении 1 к 4, вернув их в США
Truth Sееker
18:43
Российская "элита" с тобой не согласится
ВСУ потеряли свой первый танк Leopard 1A5 из новой поставки из Германии
Даниил Лавкрафт
18:43
Вообще такое чувство что статью чатбот писал. "Репутация разработчика игр как создателя первоклассных визуальных новелл" - чушь. БЛ просто повезло стать для многих дверью в мир ВН благодаря удачному ...
Разработчики из Soviet Games ищут сценаристов для своего нового проекта
Enforsen Bsv
18:42
Мой совет остаётся прежним. Покупать железо под тебе интересные проекты(игры) на которые ты реально тратишь своё свободное время. ... и не вестись на маркетинг - который постоянно втирает в уши , о ...
5 причин, по которым я буду покупать только дешевые процессоры и видеокарты в свой игровой ПК
Китя.
18:42
Ты НУБ посмотри видео Китай уже рулит https://youtu.be/MnEhYrDx92Q
ВВС Украины: ПВО сбили пять российских самолетов за пять минут
beltar
18:42
А самолеты были сбиты? Был пожар Ми-8, а всё остальное никаких пруфов не имеет. И тем более не надо про "патриот". Максимум хохлядь может с ПЗРК к аэродрому подкрасться, но так больше 1 машины не заце...
ВВС Украины: ПВО сбили пять российских самолетов за пять минут
Сергей Лутыка
18:40
Fractal Design Define R4 - отличный корпус. Просторный, продуваемый, в нем легко собирать железо. И при этом - отличная шумоизоляция, т.к. хорошая толщина металла, не то что нунешние корпуса из фольги...
5 причин, по которым я буду покупать только дешевые процессоры и видеокарты в свой игровой ПК
Артём Николаев
18:40
Брат Ихтамнета.
ВВС Украины: ПВО сбили пять российских самолетов за пять минут
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем