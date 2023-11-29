Представитель Израиля заявил, что Израиль рассмотрит любое разумное предложение

Израиль и ХАМАС в настоящее время ведут переговоры через посредников относительно потенциального продления перемирия в Газе. Срок действия нынешнего перемирия истекает через несколько часов, после чего ожидается возобновление боевых действий после шестидневной паузы.

В среду семьи израильских пленников были проинформированы о личностях тех, кто должен быть освобожден позже в тот же день, как сообщила израильская общественная телекомпания Kan. Эта группа представляет собой окончательный список лиц, которые должны быть освобождены в рамках нынешнего перемирия, если переговорщикам не удастся продлить его.



Хамас, правящая партия в Газе, опубликовала список из 15 женщин и 15 подростков, которые должны быть освобождены из израильских тюрем в обмен. Впервые с начала перемирия в список включены палестинские граждане Израиля, в дополнение к жителям оккупированных территорий.

Палестинский чиновник сообщил агентству Рейтер, что, хотя обе стороны готовы продлить перемирие, соглашение пока не достигнуто. Продолжаются переговоры с Египтом и Катаром, которые выступают в качестве посредников.



Эйлон Леви, представитель израильского правительства, заявил, что Израиль рассмотрит любое серьезное предложение, хотя и отказался сообщить дальнейшие подробности. Он подчеркнул деликатность переговоров, отметив, что на карту поставлены человеческие жизни.



Леви предупредил, что, как только завершится освобождение пленников, боевые действия возобновятся, заявив: "Эта война закончится с концом ХАМАСА".



В соответствии с действующим соглашением, боевики Газы к настоящему времени освободили 60 израильских женщин и детей из числа 240 пленников, захваченных ими в ходе смертоносного нападения 7 октября. Это обеспечило первое перемирие в войне. Двадцать один иностранец, в основном работники тайской фермы, также были освобождены в рамках отдельных параллельных сделок. В свою очередь, Израиль освободил 180 палестинских заключенных, все из которых - женщины и подростки.

Первоначальное четырехдневное перемирие было продлено на 48 часов со вторника, и Израиль выразил готовность продлевать его и далее до тех пор, пока ХАМАС продолжает освобождать по 10 пленников в день. Однако, поскольку в плену остается все меньше женщин и детей, это может потребовать согласия на условия освобождения некоторых израильских мужчин в первый раз.



Освобождение во вторник также ознаменовало собой первый случай, когда в список были включены пленников, удерживаемые "Исламским джихадом", отдельной группировкой боевиков, в дополнение к тем, кого удерживает ХАМАС. Способность ХАМАСА обеспечить освобождение пленников, удерживаемых другими группировками, была предметом спора в ходе предыдущих обсуждений.