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Zhan Doszhan
План Польши направить военспецов на российскую границу с Финляндией усилит напряженность
Финляндия закрыла свою границу с Россией после внезапной волны прибывающих беженцев

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Кремль отреагировал на сообщения СМИ о том, что Польша намерена разместить "военных советников" на границе Финляндии с Россией, заявив, что такие действия могут привести к эскалации напряженности и будут восприняты Россией как угроза.

Яцек Сивера, глава польского бюро национальной безопасности, объявил на платформе социальных сетей X, что Польша направляет "команду военных советников" в Финляндию. Этот шаг является ответом на "официальный запрос о поддержке союзников перед лицом гибридной атаки на финской границе".

Советники будут предлагать экспертные знания по безопасности границ, включая оперативные аспекты. Это произошло после того, как Финляндия закрыла свою границу с Россией из-за внезапного наплыва беженцев, ситуация, которая, по утверждению Хельсинки, была организована Москвой, утверждение, которое Россия отрицает.

Финские власти, с которыми связалось агентство Reuters, заявили, что они не сразу узнали о таких планах и поэтому не могут комментировать. Президент Финляндии Саули Ниинисте, который недавно посетил своего польского коллегу Анджея Дуду в Варшаве, также был недоступен для комментариев.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков в беседе с журналистами назвал потенциальное размещение Польшей войск на границе "абсолютно избыточной мерой для обеспечения безопасности границ, потому что там нет никакой угрозы". Далее он заявил, что "финны должны четко осознавать, что это будет представлять угрозу для нас - увеличение концентрации военных подразделений на наших границах". Песков утверждал, что любое планируемое развертывание будет неспровоцированным и неоправданным.бе

#беженцы #граница #закрыла границу
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