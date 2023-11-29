После поломки оборудования шахтеры-крысоловы успешно спасли 41 рабочего, оказавшегося в ловушке в индийском туннеле Уттаракханд.

Во вторник была проведена успешная спасательная операция в индийском гималайском штате Уттаракханд, где с 12 ноября 41 строительный рабочий оказался в ловушке под обрушившимся туннелем.



Строящийся туннель Силкьяра-Бенд-Баркот обрушился рано утром 12 ноября. Рабочие, в основном низкооплачиваемые работники из других северных и восточных штатов Индии, впоследствии оказались в ловушке в подземном пространстве протяженностью 4,5 км (3 мили). Туннель является частью амбициозной программы паломничества Чар Дхам премьер-министра Индии Нарендры Моди стоимостью 1,5 миллиона долларов, которая направлена на соединение четырех индуистских мест паломничества.



Точная причина обрушения туннеля не была подтверждена властями, но регион известен своей восприимчивостью к оползням, землетрясениям и наводнениям. Геолог К.П. Раджендран заявил, что местность Гималаев состоит из очень хрупких горных пород и часто страдает от проблем со стабильностью. Кроме того, выяснилось, что туннель был построен по геологическому разлому и в нем отсутствовали аварийные выходы.

Спасательная операция столкнулась с рядом трудностей. Для вертикального и горизонтального бурения в завалах использовались тяжелые буровые машины. Однако первая буровая машина сломалась, и операция была приостановлена до тех пор, пока не будет доставлена вторая машина. Вторая машина также сломалась после того, как просверлила примерно три четверти обломков.



После этого шестерым шахтерам из центральной Индии было поручено пробурить оставшуюся породу ручными бурами поздно вечером в понедельник, используя метод, известный как крысиная добыча. Шахтеры работали двумя бригадами по три человека в каждой более 24 часов: один человек бурил, второй собирал обломки, а третий выталкивал их из трубы.



Спасательная операция завершилась успешно во вторник вечером, когда все рабочие были извлечены из туннеля. Спасатели вывезли их на носилках по стальной трубе шириной 90 см (3 фута). Техника ручного бурения, которая в конечном итоге привела к успешному спасению рабочих, известна как крысиная добыча.