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Zhan Doszhan
На месте падения MV-22 Osprey японские корабли и вертолеты проводят поисково-спасательную операцию
Судно береговой охраны Японии и вертолет проводят поисково-спасательную операцию на месте, где военный самолет США MV-22 Osprey упал в море у острова Якусима

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Военный самолет Osprey США потерпел крушение у побережья острова Якусима в южной префектуре Кагосима, Япония, в результате чего по меньшей мере один человек погиб, как сообщил представитель береговой охраны Японии. На борту самолета находились шесть человек, вопреки первоначальным сообщениям о восьми человеках на борту.

Более подробная информация об оставшихся на борту людях и причине крушения в настоящее время недоступна. Береговая охрана была предупреждена о крушении около 14:47 по местному времени (12:47 по восточному времени), и 10-й региональный штаб береговой охраны направил патрульный катер и самолет к месту крушения.

Американские военные связались с офисом управления аэропортом Якусима в префектуре Кагосима в среду днем, запросив экстренную посадку в аэропорту Кагосима. Конкретное подразделение вооруженных сил США, сделавшее запрос, не было раскрыто официальным лицом префектуры Кагосима.

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Этот инцидент является последним в серии аварий с участием военного самолета Osprey. В августе этого года крушение самолета Osprey во время военных учений в Австралии привело к гибели трех морских пехотинцев США и серьезным травмам нескольких других. В 2022 году пятеро морских пехотинцев США погибли, когда их самолет MV-22B Osprey разбился во время учебной миссии близ Гламиса, штат Калифорния. В том же году крушение Osprey во время учений НАТО в Норвегии привело к гибели четырех военнослужащих США.

Osprey - это универсальный летательный аппарат, способный к вертикальному взлету, как вертолет, и высокоскоростному крейсерскому полету, подобному обычному турбовинтовому самолету с крыльями. Несмотря на свою эксплуатационную гибкость, у Osprey была история механических и эксплуатационных проблем с момента его появления в 1980-х годах, как отметил военный аналитик CNN и полковник ВВС США в отставке Седрик Лейтон. Седрик Лейтон.

#судно #спасательная операция #военный самолет сша #крушения с
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