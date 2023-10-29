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Zhan Doszhan
Galaxy S24 Ultra получит 200Mp основную камеру и 50Mp телекамеру с пятикратным зумом
Galaxy S24 Ultra не будет оснащен 10-мегапиксельной теле объективной камерой с 10-кратным оптическим зумом, функцией, которая была популярна на телефонах Samsung

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Поскольку мы ожидаем официального анонса серии Galaxy S24, уже появилось несколько ключевых функций, с особым акцентом на возможности камеры Galaxy S24 Ultra. Ожидается, что это будет выдающаяся функция для пользователей, которые ищут высококачественные фотографии на своих смартфонах.

Недавняя утечка подтвердила технические характеристики камеры для Galaxy S24 Ultra. Согласно информации от надежного информатора Revegnus, Galaxy S24 Ultra будет оснащен основной камерой на 200 Мп. Важно отметить, что это не тот же 200-мегапиксельный сенсор камеры, который используется в Galaxy S22 Ultra и Galaxy S23 Ultra. Вместо этого Galaxy S24 Ultra будет оснащен слегка улучшенным 200-мегапиксельным сенсором камеры, известным как ISOCELL HP2SX, который может похвастаться пикселями 0,6 мкм.
В дополнение к основной камере на 200 Мп Galaxy S24 Ultra будет оснащен 12-мегапиксельной сверхширокоугольной камерой с сенсором Sony IMX564 с разрешением пикселей 1,4 мкм. Устройство также будет оснащено 10-мегапиксельной теле объективной камерой с сенсором Sony IMX754+, обеспечивающим разрешение 1/12 мкм и 3-кратный оптический зум. Кроме того будет 50-мегапиксельная теле объективная камера с сенсором Sony IMX854, который имеет пиксели 0,7 мкм и обеспечивает 5-кратный оптический зум.

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Примечательно, что Galaxy S24 Ultra не будет оснащен 10-мегапиксельной теле объективной камерой с 10-кратным оптическим зумом, функцией, которая была популярна на телефонах Samsung. Эффективность оптимизации 50-мегапиксельной теле объективной камеры Samsung с 5-кратным оптическим зумом для достижения 10-кратного увеличения оптического качества еще предстоит выяснить. Кроме того, устройство будет оснащено механизмом авто фокусировки с лазерной поддержкой для повышения точности фокусировки, особенно в условиях низкой освещенности и на близком расстоянии.
Samsung собирается представить свою инновационную технологию камеры Zoom Anyplace, которая, как ожидается, дебютирует на Galaxy S24 Ultra. Эта функция позволяет пользователям одновременно записывать полноэкранное видео в формате 4K и увеличенный вид одного и того же кадра в разрешении 4K. По сути, это позволяет пользователям снимать сцену в формате 4K, одновременно сохраняя другое видео, сфокусированное на определенной увеличенной области в пределах той же сцены. Эта функция обещает раскрыть больший творческий потенциал для пользователей и создателей фильмов.

#samsung #galaxy #s24ultra
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