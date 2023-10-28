Прогнозируется, что в 21 веке ледяной покров Западной Антарктики будет таять в три раза быстрее по сравнению с предыдущим столетием

Перспективы ледяного покрова Западной Антарктики вызывают беспокойство. Эта ледяная масса является крупнейшим фактором повышения глобального уровня моря в Антарктиде, и прогнозы указывают на то, что в ближайшие годы ее положение еще больше ухудшится. После проведения многочисленных симуляций ученые пришли к выводу, что усиленное таяние ледяного покрова Западной Антарктики неизбежно в течение оставшейся части этого столетия. До этого исследования существовала гипотеза о том, что сокращение выбросов парниковых газов потенциально может смягчить потепление моря Амундсена, фактор, способствующий таянию ледяного покрова. В настоящее время эта гипотеза была тщательно изучена.[BR][BR]Используя вычислительные мощности национального суперкомпьютера Соединенного Королевства, исследователи разработали четыре различных сценария будущего таяния ледяного покрова. Эти прогнозы основаны на ожидаемом повышении глобальной температуры с учетом среднесрочных и наилучших сценариев выбросов. К сожалению, ни один из этих сценариев не дает положительного результата. Даже в лучшем случае, в соответствии с амбициозными целями, изложенными в Парижском соглашении, прогнозируется, что в 21 веке ледяной покров Западной Антарктики будет таять в три раза быстрее по сравнению с предыдущим столетием. Доктор Кейтлин Нот, исследователь Британской антарктической службы, выразила обеспокоенность ситуацией, заявив, что, похоже, контроль над таянием Западно антарктического ледяного покрова был утрачен.

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Она подчеркнула, что меры по борьбе с изменением климата должны были быть приняты десятилетия назад, чтобы сохранить ледяной покров в его историческом состоянии. Однако нет худа без добра в том, чтобы заранее распознать эту ситуацию. Это дает миру достаточно времени для адаптации к предстоящему повышению уровня моря. Доктор Нот отметил, что наличие 50-летнего запаса может существенно повлиять на усилия по отказу от прибрежных регионов или их существенной перестройке в ожидании повышения уровня моря. В прогнозах есть надежда на то, что таяние может замедлиться к концу 21-го века, но для реализации этого будущего необходимо предпринять немедленные действия. Доктор Нот подчеркнул важность снижения нашей зависимости от ископаемого топлива, поскольку принятые сейчас меры сыграют решающую роль в смягчении последствий долгосрочного повышения уровня моря.

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