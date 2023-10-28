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Zhan Doszhan
Apple потратит миллиарды на разработку искусственного интеллекта
Apple предоставляет дополнительные подсказки, которые можно использовать в качестве вдохновения.

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Microsoft является заметным игроком на современном рынке искусственного интеллекта, и примечательный старт был отмечен ее стратегическими инвестициями в OpenAI в 2019 году. Широкая популярность ChatGPT в прошлом году побудила других технологических гигантов, таких как Google и Facebook, предпринять усилия, чтобы наверстать упущенное.

Войдите в Apple, исторически являющуюся конкурентом Microsoft. Как сообщает Bloomberg, Apple объявила о планах ежегодно выделять 1 миллиард долларов на генеративный искусственный интеллект. Внутри компании разрабатывается система "Apple GPT", которую она намерена интегрировать в более интеллектуальную Siri и iOS, распространяя свое влияние на различные аспекты своей экосистемы, включая Apple Music и Xcode, платформу разработки программного обеспечения Apple. Этот стратегический шаг направлен на то, чтобы конкурировать с GitHub Copilot от Microsoft. Хотя аналитик Apple из TF International Securities Минг-Чи Куо предположил, что в ближайшем будущем расходы Apple на инфраструктуру искусственного интеллекта могут превысить миллиарды, точные цифры остаются нераскрытыми.

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Тем не менее в Apple преобладает мнение, что компания отстает от своих конкурентов, что привело к внутренним опасениям и тревоге по поводу этого предполагаемого дефицита.
Apple известна своим скрупулезным подходом, часто тратящим время на доработку своих стратегий, прежде чем занять доминирующее положение в той или иной категории продуктов, примером чего является разработка iPhone. Однако ландшафт искусственного интеллекта быстро эволюционировал, и такие инновации, как ChatGPT, уже формируют эту область. Следовательно, Apple сталкивается с серьезной проблемой с точки зрения установления своего присутствия и завоевания доли рынка на этой высококонкурентной арене искусственного интеллекта.

#apple #iphone #миллиарды #секрет
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