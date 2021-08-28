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Radeon RX 6600 XT имеет меньше памяти, чем Nvidia RTX 3060. Но 8 ГБ должно быть достаточно для игр в разрешении 1080p и 1440p так как на данный момент только несколько игр может воспользоваться данным количеством видеопамяти. Адаптер предлагает 2048 потоковых процессоров в составе GPU Navi 23, 128-разрядную шину, 8 ГБ памяти GDDR6 и 32 МБ памяти Infinity Cache. Рекомендованная стоимость адаптера составляет 380 долларов, что делает его несколько более дорогим, нежели GeForce RTX 3060.









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Блогер с ютуб канала Benchmark Lab предлагает сравнить RX 6600 XT и RTX 3060 с включенной трассировкой лучей и DLSS. Как мы можем увидеть на скриншоте выше, RX 6600 XT проигрывает почти в два раза RTX 3060.В Cyberpunk 2077 - RTX 3060 так же не оставляет ни единого шанса RX 6600 XT при включенном DLSS и Ray Tracing, AMD нужно задуматься над тем, что бы скорее добавить FSR в новые игры.





При отключении DLSS и Ray Tracing, в большинстве игр RX 6600 XT все же обходит карту от зеленых, и вырывается вперед. С учетом, что сегодня, большинство крупных игр выходит с поддержкой DLSS и Ray Tracing, покупка карты от АМД выглядит максимально сомнительным приобретением.