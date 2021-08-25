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Diablo 2: Resurrected - спустя 21 год, великая игра, действительно воскресла. Благодаря ЗБТ и ОБТ мы смогли заблаговременно взглянуть на бета-версию Diablo 2: Resurrected перед ее выпуском и увидеть, как эта классика выдерживает новый "фейслифтинг".

Выполненная в классическом стиле Vicarious Visions и в сотрудничестве с оригинальными художниками, Diablo 2: Resurrected остается верной оригинальному опыту. Diablo 2: Resurrected - лучший способ для новых игроков испытать Diablo 2. Вопрос в том, как будет выглядеть игровой процесс Diablo 2 в 2021 году? Будет ли разница между PC, XBOX и PS.





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Модели персонажей выглядят великолепно. Отлично смотрятся и различные эффекты заклинаний. В целом это солидное изменение, но, конечно же, то, что мы видим на данный момент, никого не поразит.

Оставаясь верным первоначальному геймплею Diablo 2, игровой процесс Resurrected практически не изменился, только теперь вы можете испытать его на консоли со скоростью 60 кадров в секунду. Были добавлены некоторые дополнительные удобства, такие как возможность автоматического сбора золота, и это приятное дополнение, улучшающее игровой процесс.



Нет сомнений в том, что производительности и улучшенной графики будет достаточно, чтобы вернуть старых игроков в логово зла. Однако не факт, что это привлечет во франшизу новых игроков. В конечном итоге Diablo 2 - игра другой эпохи. В частности, это была игра, разработанная с гораздо большими ограничениями. В результате Resurrection кажется более утомительным, чем ролевой экшен, который мы с тех пор наслаждались в Diablo 3, хотя, надо признать, они немного отличаются по своему стилю. В нее по-прежнему весело играть, но, будет ли весело новым игрокам?

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У Diablo 2: Resurrection есть все, что вы любили в Diablo 2.Основные отличия между Next Gen консолями и PC заключаются в поддержки 60 fps\4к, что касается графики, то PS5 и XBOX Series X смотрятся на одном уровне с топовым пк на RTX 3090. В любом случае, Diablo 2: Resurrected станет инъекцией чистой ностальгии, к которой будут стремиться многие преданные фанаты наследия.