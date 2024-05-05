Результаты местных выборов в четверг "разочаровывают", сказал премьер-министр Риши Сунак

Консервативная партия Великобритании потерпела значительное поражение на недавних местных выборах, потеряв более половины мест в советах Англии и Уэльса. Это считается их самым серьезным поражением на местных выборах за многие годы.

Лейбористская партия, напротив, добилась значительных успехов, в том числе в важнейших районах, которые могут определить исход предстоящих всеобщих выборов.

По состоянию на вечер субботы, когда было получено большинство результатов, консерваторы потеряли 473 из 985 членов советов. Лейбористы, напротив, увеличили число своих мест в советах на 185, доведя их общее количество до 1140.

реклама

Либерал-демократы также показали хорошие результаты: теперь у них 521 член совета, и они обошли консерваторов впервые с 1996 года.

Роберт Хейворд, эксперт по опросам и член Палаты лордов, по мнению New York Times, заявил, что это может стать худшим результатом на местных выборах для консерваторов со времен Маргарет Тэтчер и Джона Мейджора.

В ходе избирательной кампании основное внимание уделялось инфляции, кризису стоимости жизни, а также местным проблемам, таким как жилье и ухудшающееся состояние Национальной службы здравоохранения.

Из других новостей: лейборист Крис Уэбб одержал победу на дополнительных выборах в Блэкпуле, победив консерватора Дэвида Джонса. Лидер лейбористов Кейр Стармер назвал эту победу самым значительным результатом дня, заявив, что она демонстрирует новую приверженность лейбористов служению трудовому народу. Кроме того, Садик Хан, мэр Лондона, был переизбран на третий срок, пообещав Лондону более справедливое, безопасное и зеленое будущее.

В пятницу Риши Сунак выразил свое разочарование в связи с потерей трудолюбивых советников-консерваторов, но при этом сохранил намерение работать на благо людей по всей стране. Несмотря на результаты выборов, премьер-министр не теряет надежды на то, что избиратели продолжат поддерживать его на всеобщих выборах.