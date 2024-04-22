Ожидается, что отставка генерала Аарона Халива станет первой среди многих высокопоставленных силовиков еврейского государства после атаки ХАМАС 7 октября.

Уход Халивы, вероятно, станет первым в серии отставных заявлений высокопоставленных военных чиновников Израиля после прошлогодней атаки ХАМАС. Во время этого инцидента ХАМАС прорвали пограничную оборону Газы, в результате чего на израильской земле погибло более 1100 человек и было захвачено около 250 заложников. В ответ на это Израиль начал непреклонное наступление на Газу с целью ликвидации ХАМАС.

В своем заявлении об отставке Халива сказал: "Разведывательное управление под моим руководством не справилось с возложенными на него обязанностями. С тех пор я несу бремя того мрачного дня день и ночь. Ужасная боль войны останется со мной навсегда".

Халива последовательно признает свою вину в том, что не смог предотвратить нападение с 7 октября, и это мнение разделяют некоторые другие высокопоставленные израильские военные.

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Лидер израильской оппозиции Яир Лапид одобрил отставку Халивы, назвав ее "оправданной и достойной". Он также предположил, что премьер-министру Биньямину Нетаньяху было бы "уместно" подать в отставку аналогичным образом. Однако Нетаньяху пока отказался взять на себя прямую ответственность за нападение 7 октября и не собирается добровольно уходить в отставку в связи с неудачей. Он утверждает, что расследование ответственности должно быть отложено до завершения конфликта с ХАМАС.



Нетаньяху заявил: "Эта катастрофа будет расследована. Все, включая меня, должны будут дать ответы. Единственная организация, которую я планирую заставить уйти в отставку, - это ХАМАС. Мы отправим их на свалку истории".



По оценкам медицинских служб Газы, израильская блокада анклава, включающая в себя массированные бомбардировки и наземное вторжение, привела к гибели более 34 000 палестинцев.

Несмотря на международное осуждение действий Израиля, Нетаньяху пообещал в выходные активизировать военные и дипломатические усилия против ХАМАС, чтобы добиться освобождения оставшихся заложников. Он также пригрозил нанести "дополнительные и болезненные удары".