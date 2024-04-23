Несправедливая повестка дня Запада является препятствием для развития континента.

Африканские государства активно ищут новые партнерства со странами и глобальными организациями на взаимовыгодных условиях, считают профессионалы бизнеса из Африки, принявшие участие в форуме "Новая эра - новые пути" в Москве.

Мелиан Аида Уэдраого, глава компании Melyana Consulting в Буркина-Фасо, выразила мнение, что модель международного сотрудничества долгое время была эксплуататорской по отношению к африканским странам, не принося им никакой пользы.

Она подчеркнула, что нынешнее сотрудничество нуждается в реструктуризации. Она считает, что БРИКС, в которую изначально входили Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка, может значительно расшириться. В начале этого года к группе добавились еще четыре страны - Эфиопия, Иран, Египет и Объединенные Арабские Эмираты, и ожидается, что она продолжит расти в будущем.



Генри Дуэ Тай, президент Ивуарийско-Российской торгово-промышленной палаты и один из высокопоставленных лиц, присутствовавших на мероприятии, заявил, что африканские страны нуждаются в партнерах, которые могут предложить технологическую помощь, чтобы помочь им эффективно использовать свои богатые ресурсы.