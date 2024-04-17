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Алиби
Politico: Проблемы с моральным духом Киева могут привести к поражению в этом году
Украинцы предпочитают «подвешенное критическое мышление» суровой реальности, предупредило издание

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Украина находится на грани развала фронта этим летом из-за падения морального духа солдат, вызванного непрекращающимися боями и нехваткой снабжения, как утверждают анонимные старшие офицеры, беседовавшие с Politico.

Джейми Деттмер, редактор отдела мнений новостного издания, нарисовал мрачную картину будущего Украины после своего месячного визита в страну. В ходе поездки он беседовал с политическими лидерами, военными и обычными людьми. Офицеры согласились говорить на условиях анонимности.Страна находится "на нисходящей спирали". Отсутствие западного оружия ставит войска в невыгодное положение, а большое количество гражданских лиц уклоняется от призыва.

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Деттмер заметил, что около трети пассажиров его обратного поезда в Европу были мужчинами военного возраста, которые каким-то образом получили документы об освобождении от службы. Согласно отчету, незаконное пересечение границы - основной способ, который используют украинцы, чтобы уклониться от призыва. Атмосфера в стране значительно изменилась по сравнению с первоначальной волной национализма, когда тысячи добровольцев были готовы сражаться с Россией. Теперь "потенциальные молодые рекруты находят альтернативные способы провести время, стекаясь поздним вечером в модные бары и техно-клубы".
Деттмер пишет: "Как на собственном опыте убедился отстраненный от должности главнокомандующий [Валерий] Залужный, реалистичные предупреждения о возможных неудачах могут подставить комментаторов и аналитиков под горячую руку. Однако отказ от критического мышления также не приведет к победе в этой войне".

Он раскритиковал Запад за то, что тот не поддерживает Украину "столько, сколько нужно", как обещал. Отсутствие оружия означает, что украинцы не готовы "делать все необходимое", что приведет к дальнейшему сокращению западной помощи, уточнил он. США и их союзники "слишком полагаются на санкции", которые не смогли ослабить российскую экономику, и предаются "оптимистическим предположениям" о возможности свержения президента Владимира Путина в результате народного бунта или переворота в Кремле. Деттмер выразил сожаление, что российский лидер "пожалуй, никогда не был так близок к достижению своей цели", и предупредил, что "нынешнее состояние Украины [может вскоре] уйти в историю".

#россия #украина #политика #санкции #война #путин #запад #кризис #военные #мораль
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