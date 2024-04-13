Все гражданские лица в Литве могут присоединиться к воинским резервным подразделениям, объявило Министерство обороны страны

Министр обороны Лауринас Кащюнас объявил в пятницу, что Литва создает по всей стране постоянные военные учебные центры для подготовки личного состава к службе в военное время.

План предусматривает создание 27 командных штабов в крупных городах страны. По словам министра, эти штабы, которые, как ожидается, будут полностью готовы к работе в следующем году, призваны "подготовить население к подаче сдерживающего сигнала противнику".

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Министерство обороны балтийского государства рассчитывает, что эти командные пункты станут "мостом между вооруженными силами Литвы и гражданами, которые смогут защитить страну с оружием в руках" в случае войны.



Кащюнас остановился на роли этих подразделений территориальной обороны, заявив, что они будут "бороться с различными группами, защищать объекты и выполнять другие задачи".



В законопроекте, представленном на рассмотрение Сейма Литвы, предлагается, что командные центры будут контролировать подразделения, состоящие из существующих резервных войск, стрелков и всех владельцев огнестрельного оружия, включая охотников. Кащюнас заявил, что ожидается участие около 10 600 членов гражданских резервов, около 2 000 стрелков и 800 членов Добровольческих сил национальной обороны.



Чиновник призвал население записываться на службу, заверив, что "все гражданские лица" могут вступить в ряды вооруженных сил и что "каждый найдет свое место" в подразделениях.



Ранее на этой неделе Германия направила в Литву свое первое военное подразделение в рамках стратегии по размещению в балтийской стране на постоянной основе бронетанковой бригады. Согласно плану, бригада, состоящая из 5 000 человек, будет размещена менее чем в 20 км (12 милях) от границы с Беларусью, важным союзником России.