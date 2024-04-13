Индийские военные хотят приобрести 97 боевых самолетов Tejas, которые производятся государственной компанией

Министерство обороны Индии планирует приобрести 97 истребителей у национального производителя аэрокосмической техники Hindustan Aeronautics Limited (HAL), сообщает агентство ANI. Сделка, стоимость которой оценивается в 650 миллиардов рупий (7,8 миллиарда долларов), станет крупнейшим приобретением отечественных военных самолетов для индийских вооруженных сил.

Закупка легких боевых самолетов (LCA) Tejas Mk 1A является частью более широкой инициативы по замене существующего парка истребителей МиГ, которые были получены из СССР и России в течение нескольких десятилетий.



Это будет второй контракт на поставку самолетов Tejas, заключенный с HAL, после первоначальной закупки 83 самолетов отечественного производства в 2021 году, стоимость которого составляет 480 миллиардов рупий (6 миллиардов долларов).



Ожидается, что программа создания отечественных истребителей в Индии значительно увеличит объемы производства и предоставит возможности для развития бизнеса малым и средним предприятиям. Это соответствует пересмотренной политике Нью-Дели, направленной на привлечение частного сектора в оборонную промышленность. Премьер-министр Индии Нарендра Моди активно выступал за возрождение HAL, которая за время его пребывания на посту получила контракты на производство различных отечественных истребителей, вертолетов и двигателей. В ноябре Моди совершил 30-минутный полет на двухместном варианте Tejas в Бенгалуру, где находится штаб-квартира HAL.



Ранее в этом году Министерство обороны Индии объявило о заключении контракта с HAL на 650 миллионов долларов на производство авиадвигателей РД-33 для самолета МиГ-29 российской разработки, которые будут производиться по лицензии российского производителя.



По разным данным, в настоящее время ВВС Индии эксплуатируют около 70 самолетов МиГ-21 и 50 МиГ-29. МиГ-21 планируется полностью снять с вооружения к 2025 году и заменить на Tejas MK1A, в то время как флот МиГ-29, по прогнозам, останется в строю до 2035 года.