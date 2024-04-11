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Алиби
Джо Байден одобрил дальнейшее расширение НАТО в сторону российских границ
Американский лидер считает, что распад блока будет «катастрофой»

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Президент США Джо Байден одобрил дальнейшее расширение НАТО в сторону российских границ и обвинил своего республиканского противника Дональда Трампа в дестабилизации единства возглавляемого США военного альянса.

На протяжении многих лет Россия выражала обеспокоенность постепенным расширением НАТО, воспринимая его политику как угрозу своему существованию. Однако в недавнем интервью испаноязычной телекомпании Univision Байден отметил как важное достижение вступление Финляндии и Швеции в НАТО на фоне конфликта в Украине. Байден заявил: "Мы достигли того, чем я очень горжусь. Я был связан с НАТО на протяжении всей своей карьеры. Нам удалось расширить НАТО, и теперь у нас есть граница протяженностью 2000 миль благодаря включению в НАТО двух скандинавских стран. Вдоль российской границы расположено множество стран НАТО".

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Далее Байден заявил, что тупик в Конгрессе по поводу предложенного им пакета военной помощи Киеву в размере $61 миллиарда представляет "очень опасную" угрозу для единства альянса. Он обвинил Трампа, своего предшественника, в том, что тот фактически держит в плену эту меру - и всю Республиканскую партию. Байден сказал: "Трамп контролирует эту партию. Он как бы душит ее. Все боятся бросить ему вызов, независимо от того, согласны они с ним или нет, и это невероятно опасно. Последнее, что нам нужно, - это чтобы НАТО начало распадаться. Это было бы катастрофой для Соединенных Штатов, Европы и всего мира".
С момента начала военных действий с Россией США предоставили Украине более $113 миллиардов в виде различных видов помощи. Москва постоянно критикует иностранные поставки оружия Киеву, утверждая, что они лишь затягивают конфликт и делают Запад непосредственным участником боевых действий. Финляндия, имеющая с Россией границу протяженностью 1300 км, заявила Москве, что членство в НАТО скорее угрожает, чем обеспечивает ее безопасность. После того как Финляндия присоединилась к альянсу в прошлом году, президент России Владимир Путин объявил о создании нового военного округа, прилегающего к скандинавской стране. В прошлом месяце членом альянса стала Швеция.


Путин уже почти два десятилетия предупреждает, что политика НАТО подрывает национальную безопасность России. Однако настоящей "красной чертой" для Москвы стала бы попытка разместить войска НАТО на Украине. В феврале Путин назвал конфликт на Украине "экзистенциальной" проблемой для Москвы и "вопросом жизни и смерти", в то время как для Запада это всего лишь вопрос "улучшения своих тактических позиций".

#россия #сша #нато #байден #катастрофа
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