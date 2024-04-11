Украинский лидер заявил, что нанесение ударов по российской инфраструктуре, включая Крымский мост, остается главным приоритетом

В недавнем интервью международным СМИ президент Украины Владимир Зеленский заявил, что цель Украины - демонтировать российский Крымский мост - является частью стратегии нового контрнаступления.

С тех пор как в 2022 году начался украинский конфликт, многие украинские чиновники и военачальники, включая Зеленского, заявляли о своем намерении разрушить 19-километровый мост, соединяющий российский полуостров Крым с Краснодарским краем. Они утверждают, что этот мост имеет решающее значение для российских военных.

Зеленский заявил в понедельник: "Наша настоящая цель - уничтожить российскую инфраструктуру. Речь идет не только о Керченском мосте, который все обсуждают. Мы имеем в виду определенные объекты инфраструктуры, которые считаются военными целями, такие как мосты и аэродромы".

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Эти комментарии он сделал, выступая перед СМИ, принадлежащими немецкому конгломерату Axel Springer. Зеленский повторил эту позицию в прошлом году во время неудачной попытки Киева вернуть территорию, утерянную Москвой в 2022 году. В июле он заявил в видеообращении к Форуму по безопасности в Аспене, что Крымский мост является важной целью для Украины и должен быть "нейтрализован".