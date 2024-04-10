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Алиби
Tesla может сотрудничать с Reliance для создания местного производства
Гигант электромобилей Илона Маска рассматривает возможность создания совместного предприятия с Reliance Мукеша Амбани для создания местного производства

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По сообщениям, компания Tesla ведет переговоры с индийским конгломератом Reliance Industries, принадлежащим самому богатому человеку Азии Мукешу Амбани, о создании своего долгожданного предприятия по производству электромобилей (EV) в Индии, сообщает в среду газета Hindu Business Line.

Газета, ссылаясь на источники, сообщила, что компания Илона Маска ведет переговоры о "потенциальном совместном предприятии" с крупнейшим индийским конгломератом Reliance. Эти переговоры ведутся уже более месяца, и, как сообщается, Tesla планирует инвестировать в страну до $3 миллиардов.

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В настоящее время Reliance Industries не представлена в одном из немногих секторов Индии - автомобильной промышленности. В настоящее время на рынке EV в Индии доминирует Tata Motors с долей 72%, за ней следуют MG Motor, совместное предприятие индийской JSW Group и китайского автопроизводителя SAIC Motor с долей 10,8%, и Mahindra с долей 9%. Однако в прошлом году Reliance представила съемные и сменные батареи для EV, которые также могут использоваться для питания бытовых приборов. 

Согласно отчету, целью компании в совместном предприятии с Tesla будет "создание мощностей для производства электромобилей для Индии", а не электромобилей. Другой источник сообщил Business Line, что "ожидается, что индийский конгломерат может сыграть значительную роль в создании производственного предприятия и соответствующей экосистемы для Tesla в Индии".
Это сообщение последовало за недавним предположением Financial Times о том, что команда Tesla должна посетить Индию в конце этого месяца, чтобы разведать места для предполагаемого завода.
Газета сообщила, что приоритетными являются штаты с существующими автомобильными центрами, включая Махараштру, Гуджарат и Тамилнад, а Маск, как полагают, заинтересован в регионах с портами.

Выход Tesla на рынок Индии происходит в контексте новой государственной политики, которая благоприятствует иностранным автопроизводителям в рамках планов по расширению экосистемы EV. Теперь Индия будет предоставлять льготы по импортным пошлинам компаниям, которые создадут производственное подразделение с минимальными инвестициями в размере $500 миллионов. До этого импортные автомобили стоимостью более $40 000 облагались 100% таможенным налогом, а автомобили стоимостью менее $40 000 - 70% импортной пошлиной.

Во время сессии X Spaces Маск недавно заявил: "В Индии должны быть электромобили, как и в любой другой стране. Это естественное развитие - поставлять электромобили Tesla в Индию". Ранее он уже жаловался на тарифы в этой стране, утверждая, что они одни из самых высоких в мире. В прошлом году во время визита в США премьер-министр Индии Нарендра Моди призвал Маска инвестировать в его страну.

#илон маск #индия #тесла #переговоры #сотруднечество
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