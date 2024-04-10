США, Великобритания и Австралия привлекают «единомышленников» для обеспечения «стабильности» в Индо-Тихоокеанском регионе

Япония вскоре может стать частью партнерства по безопасности AUKUS, присоединившись к США, Великобритании и Австралии, чтобы способствовать обмену военными технологиями в таких областях, как кибервойна, искусственный интеллект, квантовые технологии, подводные беспилотники и гиперзвуковые возможности.

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AUKUS, созданный в 2021 году между США, Великобританией и Австралией, в рамках "Столпа 1" обязался помочь Австралии в приобретении атомных подводных лодок. Однако "Компонент 2" - это более широкое соглашение о совместном использовании технологий, которое потенциально может включать и другие страны.

В совместном заявлении в понедельник союзники признали сильные стороны Японии и ее тесные двусторонние оборонные партнерства со всеми тремя странами, заявив, что они рассматривают возможность сотрудничества с Японией по проектам передового потенциала AUKUS Pillar II. Однако премьер-министр Австралии Энтони Албанезе заявил, что AUKUS официально останется трехсторонним пактом, и Япония не будет в нем официально участвовать.

Во вторник Албанезе предположил, что предложение заключается в том, чтобы изучить "Компонент II" AUKUS на основе каждого проекта для определения потенциального участия, определив Японию в качестве естественного кандидата для такого участия. Ожидается, что премьер-министр Японии Фумио Кисида обсудит степень роли Токио в пакте во время предстоящей на этой неделе встречи с президентом США Джо Байденом.

Партнеры AUKUS настаивают на том, что блок не является официальным военным альянсом, а занимается исключительно обменом технологиями. В своем последнем заявлении они подтвердили, что их целью является "обеспечение стабильности, мира и процветания в Индо-Тихоокеанском регионе".

Между тем, Китай раскритиковал инициативу как попытку создать "азиатско-тихоокеанскую версию НАТО", предупредив, что она может спровоцировать "гонку вооружений" в регионе. В недавнем докладе Politico было высказано предположение, что к концу года AUKUS может быть расширен и в него войдут не только Япония, но и Канада. В качестве потенциальных членов также упоминались Индия, Новая Зеландия и Южная Корея.

Согласно словам одного из дипломатов, Белый дом стремится ускорить процесс присоединения Канады и Японии, а Байден “настойчиво призывает к тому, чтобы определенные меры в рамках второго компонента AUKUS были реализованы уже сейчас, до проведения выборов в США”.

Поскольку в Великобритании и Австралии в следующем году предстоят выборы, Лондон и Канберра также одобряют быстрое расширение, запланированное Вашингтоном. Официальный представитель британского министерства обороны заявил Politico, что "есть стимул к тому, чтобы "Компонент 2" был реализован скорее раньше, чем позже".