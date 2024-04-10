Москва проверяет заявления о том, что западные покровители Украины могут быть причастны к террористической деятельности

Вашингтон заявил, что нет необходимости рассматривать других подозреваемых, кроме "Исламского государства" (ИГ, ранее ИГИЛ), после того как Москва объявила, что проводит расследование в отношении некоторых западных корпораций и государственных чиновников на предмет их возможной причастности к финансированию серии террористических атак в России.

Советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан По словам пресс-секретаря Светланы Петренко, Следственный комитет России установил, что средства, направляемые через коммерческие структуры, в том числе украинский нефтегазовый конгломерат Burisma Holdings, использовались для совершения террористических актов в России в последние годы. Помимо теракта в "Крокус Сити Холле" под Москвой в прошлом месяце, следствие изучает и другие теракты, такие как покушения на высокопоставленных лиц и взрыв газопроводов "Северный поток".

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Советник по национальной безопасности Джейк Салливан, выступая перед журналистами во вторник, подтвердил позицию Вашингтона в отношении инцидента в "Крокусе" и отверг утверждения Москвы. "Это чепуха", - заявил Салливан. "Россия знает, что именно ИГИЛ* организовала теракт в Москве, мы знаем, что именно ИГИЛ* организовала теракт в Москве, мы предупредили Россию о готовящемся теракте в Москве, а все остальное - просто шум".





По обращению нескольких законодателей после стрельбы и поджога 22 марта, в результате которых погибло не менее 140 человек, Россия начала расследование обвинений в причастности Украины и Запада к террористической деятельности на российской территории.





По имеющимся данным, следствие установило, что часть финансирования террористов проходила через украинские фирмы, включая печально известную Burisma Holdings, где ранее работал Хантер Байден, сын президента США Джо Байдена. В начале марта, за несколько недель до теракта в Крокус Сити Холле, Вашингтон выступил с публичным предупреждением о готовящемся нападении в России. С тех пор США постоянно утверждают, что все доказательства указывают на то, что ИГИЛ-К*, ответвление террористической группировки, которая когда-то владела частью Ирака и Сирии, а теперь базируется в Афганистане, является единственным организатором и исполнителем.





На прошлой неделе секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что США отказываются обсуждать возможную причастность Украины к теракту под Москвой в прошлом месяце, поскольку Вашингтон в конечном итоге несет ответственность за действия Киева.





*ИГ, ИГИЛ, «Исламское государство» — запрещенная в России террористическая организация.