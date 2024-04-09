Согласно сообщениям, партнеры технологического гиганта планируют построить жилье, похожее на китайский «iPhone City»

Компания Apple планирует построить около 78 000 домов для своих сотрудников в Индии, сообщает Economic Times. Проект, который получит частичное финансирование от правительства, будет реализован совместными усилиями индийского конгломерата Tata, тайваньской Foxconn и финской компании Salcomp.

Foxconn, крупный поставщик Apple, в прошлом году обязался инвестировать в проект $1,5 миллиарда. Эти инвестиции направлены на строительство около 35 000 единиц жилья для рабочей силы на заводе в Шриперумбудуре, штат Тамилнад.

По данным Economic Times, компания Tata Electronics построит 11 000 единиц жилья. Ожидается, что жилищный проект будет способствовать увеличению числа сотрудников и росту производства. Эта крупномасштабная инициатива по строительству жилья для сотрудников отражает аналогичный подход, применяемый в Китае, где в "городе iPhone" компании Apple в Чжэнчжоу проживает до 300 000 рабочих.

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Считается, что стратегия размещения работников в кластерах позволит повысить эффективность работы за счет сокращения времени на дорогу. Хотя большинство iPhone в настоящее время производится в Китае, несколько старых моделей по-прежнему выпускаются в Индии и Вьетнаме. Apple разрабатывает стратегию по увеличению производства своих флагманских телефонов в Индии, самой густонаселенной стране мира и растущем рынке для американской компании.



В декабре прошлого года газета Wall Street Journal сообщила, что Apple готовится начать производство в Индии около 50 миллионов телефонов в год, чтобы диверсифицировать цепочку поставок.

Если планы Apple в Индии будут успешно реализованы, то к концу десятилетия страна может производить четверть всех iPhone, о чем ранее сообщала газета Economic Times.



Bloomberg сообщает, что индийская компания Tata Group также планирует создать новый завод по сборке iPhone с примерно 20 сборочными линиями в Тамилнаде, южном штате Индии. Ожидается, что в ближайшие два года на заводе будут работать около 50 000 человек. У Tata уже есть действующий сборочный завод в соседнем штате Карнатака.