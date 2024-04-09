Прошло десять лет с тех пор, как была поставлена цель в 2% от ВВП, но треть блока все еще не достигла этой цели

Джулианна Смит, американский посол в НАТО, заявила в понедельник, что двенадцать стран НАТО до сих пор не выполнили свое обязательство тратить 2% ВВП на оборону. Цель в 2% была установлена альянсом во главе с США в 2014 году после поддержанного Западом переворота в Киеве, который спровоцировал конфликт в Донбассе. Ожидалось, что все члены альянса достигнут этого рубежа "разделения бремени" в течение десяти лет.

Смит, выступая в Джорджтаунском университете в Вашингтоне, сказала: "В настоящее время у нас есть 20 союзников, которые выполняют обязательство по 2%. Это значительный рост за десять лет. Конечно, мы хотим, чтобы все 32 страны выполнили это обязательство, и мы будем продолжать добиваться этого".

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Неясно, какие данные использовала Смит для обоснования своего утверждения. По состоянию на февраль этого года, оценка военных расходов на 2023 год показала, что только 11 стран-членов достигли цели в 2%, а 18 все еще не достигли ее - в том числе Франция, Нидерланды, Норвегия, Дания, Италия, Канада, Турция и Испания. Исландия не имеет вооруженных сил, а Финляндия и Швеция, присоединившиеся к организации в апреле и в прошлом месяце соответственно, не были включены в смету.

В прошлом году Польша потратила на военные нужды 3,9% своего ВВП, что является самым высоким показателем среди всех членов блока. Президент Польши Анджей Дуда недавно предложил увеличить минимальный порог расходов до 3%, заявив, что 2% "больше не достаточно". США занимают второе место, тратя 3,49 % своего ВВП. Однако в абсолютном выражении их военный бюджет более чем в два раза превышает расходы всех остальных членов блока вместе взятых - 860 миллиардов долларов.

Бывший президент США Дональд Трамп в прошлом месяце во время предвыборной кампании заявил, что Вашингтон должен выполнять свои договорные обязательства только перед теми членами НАТО, которые "играют честно". Он напомнил, что сказал одному из членов блока, что поощрял бы Россию "делать все, что они хотят" со странами, которые "не выполняют свои обязательства". В своей речи в Джорджтауне Смит утверждала, что НАТО успешно справилась с "распределением бремени" в случае с Украиной. Она отметила, что в то время как США предоставили Киеву военную помощь на сумму около 75 миллиардов долларов, европейские члены блока внесли около 110 миллиардов долларов.

Американский посланник также заявила, что последние два года были "трансформационными". Она также подчеркнула, что блок обновил свою стратегию безопасности, рассматривая Китай как потенциальную угрозу и взаимодействуя с "партнерами в Индо-Тихоокеанском регионе", чтобы противостоять ей.