Оттава должна укрепить свой военный потенциал в Арктике, заявил премьер-министр Джастин Трюдо

В понедельник Канада опубликовала обновленный документ об оборонной политике, в котором излагается план значительных расходов на ближайшие годы.

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Канадское правительство намерено инвестировать около 6 миллиардов долларов в ближайшие пять лет и более 53 миллиардов долларов в ближайшие два десятилетия.

Хотя этот план расходов не соответствует целевому показателю оборонных расходов в 2% ВВП - цели, поставленной, но редко достигаемой странами-членами НАТО, канадское правительство назвало это событие значительным шагом на пути к выполнению этого обязательства.

Документ под названием "Наш Север, сильный и свободный", опубликованный Оттавой, свидетельствует о намерении Канады занять более жесткую позицию в Арктике. Это включает в себя строительство новых военных объектов на севере и укрепление морского и воздушного потенциала.

В документе говорится: "Мы изучим возможности обновления и расширения нашего подводного флота, чтобы Королевский флот Канады мог осуществлять постоянное сдерживание на всех трех побережьях с помощью подводных лодок с обычными двигателями, способных работать в подледных условиях". Во время пресс-конференции, посвященной новой оборонной политике, Канадский премьер-министр Джастин Трюдо выразил предположение о том, что Канада может рассмотреть вопрос о приобретении ядерных подводных лодок. Отвечая на вопрос о возможности покупки нетипичных судов, он заявил: “Это, безусловно, то, что мы будем изучать - какие подводные лодки подходят для выполнения обязанностей Канады по защите самого протяженного в мире побережья и самого длинного арктического берега”.

Премьер-министр также высоко оценил растущее сотрудничество с блоком AUKUS, возглавляемым США, и выразил оптимизм по поводу возможного присоединения к нему Японии. Военное партнерство AUKUS, созданное в конце 2021 года, предусматривает помощь США и Великобритании Австралии в приобретении атомного подводного флота.