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Алиби
ФСБ раскрыла план напавших на «Крокус Сити» по бегству в Украину
Подозреваемые в теракте в московском концертном зале заявили, что в Киеве им обещали деньги

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Федеральная служба безопасности (ФСБ) России объявила в воскресенье, что для террористов, напавших в прошлом месяце на переполненный концертный зал под Москвой, были подготовлены два пути отхода на Украине. ФСБ поделилась выдержками из видеозаписей допросов, на которых подозреваемые признаются, что в Киеве им обещали деньги.

22 марта четверо лиц  устроили стрельбу в концертном зале "Крокус Сити Холл", а затем подожгли здание. В результате нападения погибли 145 человек и более 500 получили ранения. По данным властей, нападавшие были задержаны на следующий день при попытке скрыться на автомобиле в Украину. В последующие дни было арестовано еще больше подозреваемых.

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Ответственность за нападение взяла на себя джихадистская группировка "Исламское государство - провинция Хорасан"* (ИГИЛ-К*). Однако глава ФСБ Александр Бортников предположил, что к нападению могут быть причастны США, Великобритания и Украина, возможно, использующие исламистов в качестве прокси. Украина и ее западные союзники отрицают свою причастность. В видеозаписях допросов, показанных по российскому телевидению в выходные, подозреваемые заявили, что выполняли указания куратора, которого они знали как "Сайфулло". В настоящее время власти пытаются установить личность этого человека.


Куратор приказал подозреваемым бежать на Украину, где они рассчитывали получить по 1 миллиону рублей (около 11 000 долларов).


"Сайфулло сказал нам, что ребята будут ждать нас на украинской границе и что они помогут нам пересечь границу и добраться до Киева", - рассказал один из задержанных своему дознавателю. По данным следствия, подозреваемые выехали на трассу М3, ведущую к границе с Украиной, но в итоге были перехвачены примерно в 140 км (87 миль) от Сумской области Украины.

Другой подозреваемый заявил, что им было приказано "оставить машину возле границы", а затем связаться со своим куратором для получения дальнейших инструкций о том, как пересечь Украину.

Российские официальные лица ранее заявляли, что на украинской стороне было организовано "окно" для пересечения границы. В воскресенье ФСБ заявила, что украинцы проводили "работы по разминированию" в районе сел Чуйковка и Сопыч, что указывает на два потенциальных пути отхода. По мнению следователей, подозреваемые должны были уничтожить свой автомобиль и пересечь границу пешком под прикрытием леса.
Ранее на этой неделе Следственный комитет России сообщил, что на телефоне одного из подозреваемых были обнаружены проукраинские изображения.

* "Исламское государство" (ИГ, ИГИЛ, "Исламское государство Ирака"), "Аль-Каида", "Ичкерия" - запрещённые в России террористические организации.

#украина #киев #фсб #фсб россии #хораса
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