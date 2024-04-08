Минобороны сообщило об ударе по запасу украинских морских беспилотников, используемых Киевом для атаки на российский флот

В воскресенье Министерство обороны России объявило о том, что на территории Украины уничтожен ряд важных объектов, включая зенитные установки, радиолокационную станцию и тайник с военно-морскими беспилотниками, предоставленными западными странами.

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Украина рекламировала свои морские беспилотники как оружие отечественного производства, которое неоднократно использовалось против Черноморского флота России. Однако в ежедневном брифинге министерства уничтоженные средства были названы "предоставленными Украине странами НАТО".

Хотя российские военные не предоставили дополнительных подробностей об ударе, ночью в Одессе (Украина) прогремел сильный взрыв. Считается, что этот город является главной базой для их морских беспилотников. Взрыв, судя по всему, произошел в городском порту, после чего последовало еще несколько взрывов.

Еще один удар был нанесен по портовому сооружению в одесском пригороде Пересыпь. Предположительно, атака была направлена на склад топлива, так как на объекте был замечен сильный пожар. Министерство обороны также сообщило об уничтожении по меньшей мере двух зенитных систем С-300 советской эпохи, а также УКВ-радара П-18. Пока неясно, был ли этот радар советским оригиналом или современной украинской модификацией, в частности П-18 "Малахит". На данный момент в сети не появилось никаких видеозаписей, подтверждающих эти утверждения.

В ежедневном брифинге министерства сообщается, что интенсивные бои продолжаются вдоль линии фронта, и обе стороны ведут артиллерийские перестрелки в течение последних 24 часов.

Российские военные сообщили о поражении нескольких артиллерийских платформ, включая американские гаубицы M777 и M119, как минимум одну буксируемую гаубицу FH70 британского производства и одну самоходную гаубицу PzH2000 немецкого производства. Несколько артиллерийских орудий советского производства, как буксируемых, так и самоходных, были уничтожены или повреждены за прошедшие сутки.